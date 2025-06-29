Чому апостолів Петра і Павла особливо вшановують? Пояснення Православної церкви

Обидва апостоли мученицьки завершили своє земне життя, а нинішній день спільного їхнього вшанування історично встановлений як спогад про їхню страту в Римі

Сьогодні, 29 червня православні християни в Україні за новим стилем святкують день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Вони вирізняються серед інших апостолів тим, що доклали найбільших зусиль у поширенні Євангелія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Православну церкву України.

«29 червня за новоюліанським календарем ми вшановуємо двох славних апостолів Христових – Петра і Павла. Їх виділяють з-поміж інших, називаючи першоверховними та всехвальними. Але не тому, що вони мали якусь особливу владу над іншими учнями Спасителя, а тому, що найбільше потрудилися у проповіді Євангелія», – пояснила церква.

Зазначається, що Петро і Павло були дуже різними за походженням, характером, життєвим шляхом, освітою та сімейним станом. Апостол Петро належав до числа дванадцяти найближчих учнів Христа, супроводжував його під час земного служіння, тричі відрікався від Спасителя, але згодом покаявся. Натомість апостол Павло ніколи не бачив Господа у тілі й не входив ані до кола дванадцяти перших апостолів, ані до числа сімдесяти наступних. Він навернувся до віри після явлення йому Ісуса Христа, радикально змінив своє життя та охопив місіонерською проповіддю більшу частину тодішньої Римської імперії.

«Обидва апостоли мученицьки завершили своє земне життя, а нинішній день спільного їхнього вшанування історично встановлений як спогад про їхню страту в Римі близько 67 року, в часи правління імператора Нерона. Традиція згадувати спільно день пам’яті цих двох апостолів склалася вже в перші віки християнства», – зазначила Православна церква України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят – день святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується Петрівка – піст, що тривав упродовж кількох тижнів.