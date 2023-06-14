14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто лінуватися і не можна вживати алкоголь

У середу 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові та Міжнародний день блогера. Православна церква цього дня вшановує пам'ять двох святих з одним ім'ям: Юстина Філософа і Юстина Римського.

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Всесвітній День донора крові

фото: Pixabay

Всесвітній День донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засноване під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Його святкують щорічно 14 червня.

Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини. Ініціювали проведення цього свята чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства: Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Хреста, Федерація організацій донорів крові й Товариство з переливання крові. Свято створене для того, щоб сприяти добровільному і безкоштовному донорству крові.

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Міжнародний день блогера

фото: Pixabay

Міжнародний день блогера – неофіційне свято всіх авторів онлайн-щоденників.

Міжнародний день блогера (International Weblogger's Day, InWeDay) відзначається щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення блогів із різних країн світу.

Блог – це онлайн-щоденник, який регулярно поповнюється текстовими записами, зображеннями, відео або іншим контентом. Першим блогом вважається сторінка творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини починаючи з 1992 року. А в 1999 році був запущений веб-сервіс Blogger, який став першою у світі безоплатною блог-платформою, на якій можна було вести свій інтернет-щоденник без знань в програмуванні.

У 2004 році майже 500 блогерів із більш ніж 40 країн підтримали ідею створення свята, яке б об'єднало любителів блогінгу по всьому світу. Вперше Міжнародний день блогера відзначили 14 червня 2004 року. Із нагоди свята блогери пишуть спеціальні записи у своїх онлайн-щоденниках, а в деяких містах організовуються оффлайн-зустрічі, де блогери можуть поспілкуватися з однодумцями.

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Устинів день, традиції та звичаї

фото з відкритих джерел

Православна церква 14 червня вшановує пам'ять двох святих з одним ім'ям: Юстина Філософа і Юстина Римського. У народі день назвали Устинів.

Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа. Тому казали: «На Устина не городи тину».

Свої обряди 14 червня були також у дівчат. Наприклад, якщо дівчині потрібно було позбутися уваги занадто нав’язливого хлопця, то потрібно було зірвати гілку верби і застромити її між своїми слідами і слідами небажаного залицяльника.

Для 14 червня існує красива сімейна традиція: вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною, тоді у сім’ї буде щастя.

Якщо людина народжувалася 14 червня, казали, що її захищає дерево інжир. Такі люди, часто є неймовірно сильними особистостями, які незалежні у своїх судженнях, добре освічені і володіють великою кількістю талантів. При першому знайомстві ці люди не справляють особливого враження і не виділяються з натовпу. Однак згодом їх якості розкриваються повною мірою. Вимогливі до затишку, тепла і порядку.

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Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, через що дуже часто відчувають розчарування та апатію. Люди, народжені 14 червня, не можуть жити в самоті, потребують догляду і спілкуванні. Бувають образливими, але самі від цього абсолютно не страждають і не вважають це недоліком. Дуже тепло ставляться до людей і тварин.

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Що сьогодні не варто робити

В Устинів день забороняється ставити паркан – може статися пожежа.

Сон із 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.

Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.

Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети

Зоря пофарбована в яскраво–червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.

Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.

Ранкова веселка – до дощу.

Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.

Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.

Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.

Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.

Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.

В Устинів день забороняється ставити паркан, інакше може статися пожежа.

Пам’ятні дати 14 червня

1834 рік – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримав патент на наждачний папір;

1997 рік – на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» 1939 року продали за $68 500;

2014 рік – біля Луганського аеропорту бойовики так званої «ЛНР» збили літак Іл-76 ВПС України (загинули 49 військових, які перебували на борту);

2017 рік – у Лондоні загорівся 27-поверховий будинок, 12 людей загинули та майже 80 осіб поранені, інші – пропали безвісти.

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