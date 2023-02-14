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14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 лютого відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід залишатися на самоті 

14 лютого в Україні  святкують День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У світі в цей день відзначають День усіх закоханих, День  дарування книг, а віряни вшановують пам'ять мученика Трифона.

Який сьогодні день в Україні і світі

В Україні 14 лютого відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Саме в цей день 1994 року було підписано наказ про створення таких військ. Це дуже нелегка і небезпечна професія, адже військові, які пов’язані з цією сферою, займаються захистом населення від небезпечного впливу хімічно, радіаційної чи біологічної зброї.

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У світі головне свято сьогодні - це День святого Валентина, або день закоханих. Зазвичай 14 лютого закохані вітають свою другу половинку подарунками: листівки, шоколадні сердечка та червоні троянди.

За легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського (III ст.) й окрім основного покликання займався природничими науками та медициною. Войовничий імператор Клавдій вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію і видав едикт, що забороняв воїнам одружуватися. Валентин, попри цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували й ув'язнили під охороною офіцера, прийма́чка якого була сліпою. Священник оздоровив її, а опісля навернув на християнство батька й цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голову, що й сталося 14 лютого.

Цікаво, що перша листівка до Дня Святого Валентина датується 1415 роком, коли герцог Орлеанський надіслав листівку своїй дружині, коли він був ув'язненим у лондонському Тауері. А у Сполучених Штатах листівки до Дня Святого Валентина не були популярні до війни за незалежність. Лише на початку 1900-х років почалося масове виробництво листівок до свята.

14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Сьогодні також відзначають Міжнародний день дарування книг. Подія з’явилася в США 2014 року, коли власниця сайту, де продавались дитячі книги, Еммі Бродмур поділилась ідеєю добровільного обміну книгами. Мета цього свята – зацікавити людей новими книгами, а також посилити інтерес до бібліотек. 14 лютого прийнято дарувати книги своїм друзям, близьким та просто знайомим. Цікавий факт: найважча у світі книга «Суперкнига» має вагу 253 кг. Її довжина перевищує 3 метри.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 14 лютого, віряни вшановують пам'ять мученика Трифона. 

Він народився 232 року поблизу міста Апамеї (Мала Азія) в родині скромного селянина. Жив за християнськими правилами, допомагав нужденним і всім людям молитвами і чудотворною силою. Коли на престол зійшов імператор Декія, почалися гоніння за християнами. Під час одного з набігів схопили і святого Трифона. Навіть після жорстокого катування він не зрадив віру в Христа. А тому його стратили 2 (14) лютого 250 року.

14 лютого в народному календарі отримав назву Трифонів день, Трифон-Перезимник, Трифон Мишегон.  У цей день дівчата молилися святому Трифону про хороших женихів, адже лютий – пора весіль. Трифонів день збігається з католицьким днем святого Валентина, або днем всіх закоханих.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • якщо на небі до вечора хмари – найближчі дні будуть з хорошою погодою;
  • якщо в ніч на 14 лютого небо вкрите зорями – швидко прийде весна;
  • якщо вдень йде сніг, то будуть часті весняні дощі;
  • якщо мороз, значить весна прийде пізно і буде холодною.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • забороняється байдикувати і просто лежати у ліжку;
  • не варто сваритися, лихословити;
  • не можна проводити день на самоті;
  • не слід дарувати  гострі предмети, годинники, капці, рушники, дзеркала.

Іменини

Нині святкують День ангела:  Анастасій, Василь, Вендіміан, Давид, Каріон, Перпетуї, Петро, Ревокат, Сатир, Сатурн, Секунд, Семен, Тимофій, Трифон, Феіон, Феліцітата, Феліція.

Теги: свята релігія соціум українці

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