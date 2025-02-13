Найдивніші ювелірні прикраси, які можна купити у ЦУМі: підбірка (фото)

Вибір ювелірних прикрас – не така легка справа, як може видатися на перший погляд

У середині зими, 14 лютого, світ святкує День закоханих, який набув популярності й в Україні. Традиційно, до цього свята закохані готують одне одному подарунки. За усталеною традицією ювелірні прикраси вважаються ідеальним презентом. «Главком» зробив цікаву підбірку прикрас, перед придбанням яких треба добре подумати, перш ніж прощатися з кругленькою сумою з власної картки.

Так, ЦУМ на Хрещатику за 132 тис. грн придбати пропонує каф-каблучку Чарльз Д (прикраса, яку можна носити як на вусі, так і на пальці, завдяки рухомому слайдеру з намистин-кульок, – «Главком») з жовтого золота, оздоблену діамантами лабораторного походження з каратністю 0,66 кт від українського ювелірного бренду. Форму каблучки складно віднести до традиційних. На сайті магазину зазначається, що «прикраси бренду є справжнім витвором мистецтва, який втілює нетривіальні ідеї автора та допомагає підкреслити стильні вподобання власника».

ЦУМ пропонує каф-каблучку Чарльз Д з жовтого золота, оздоблену діамантами 1,5 мм лабораторного походження фото: скриншот з сайту ЦУМу

Не менш дивною може видатися моносережка у формі голки, виконана з жовтого золота, оздоблена діамантами лабораторного походження.

Моносережка-голка Бенджи з жовтого золота, оздоблена діамантами фото: скриншот з сайту ЦУМу

Більш демократичну вартість мають сережки-пусети китайського виробництва від Bimba Y Lola з латуні і скла. Сережки мають вигляд, наче їх було виконано із залишків під час виробництва інших прикрас.

Сережки-пусети від Bimba Y Lola фото: скриншот з сайту ЦУМу

Сережки від Marc Jacobs, ймовірно, виготовлені для шанувальниць аксесуарів, які переконані, що гарних сумочок багато не буває.

Сережки у формі жіночої сумочки від Marc Jacobs фото: скриншот з сайту ЦУМу

Не менш цікавим і водночас дивним може видатися брелок Bimba Y Lola, виконаний з цинкового сплаву, залізо та емалі.

Тож, як бачимо, вибір прикрас не такий легкий, як може видатися на перший погляд. Щоб подарунок дійсно порадував, треба не лише знати розмір каблучки чи ідеальну довжину ланцюжка, але й добре знати смаки майбутньої власниці прикраси та її ставлення до таких подарунків.

Нагадаємо, в Україні у День усіх закоханих, 14 лютого 2024 року, одружилося 1132 пар. Як зазначається, найстарша пара побралася у Дніпрі – 83-річна наречена та 72-річний наречений поєднали свої долі у День всіх закоханих. «Також на Миколаївщині взяла шлюб пара, яка живе разом вже 25 років. Вони подали заяву ще в січні саме на дату. Адже у кохання немає віку», – додали у відомстві.

До слова, вважається, що День святого Валентина, що щороку відзначають 14 лютого, для тих, хто без пари – нервовий період. Адже всюди романтичний флер, солодкі привітання, натовпи в магазинах і дуже багато акценту на любові, а ти залишився один на свято. Але не завжди люди без пари сумують та переймаються з цього приводу. «Главком» зібрав ідеї та поради, як не занудьгувати в День закоханих та як провести цей день.