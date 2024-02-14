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День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання

Христина Петренко
glavcom.ua
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка
Фото: Unsplash

День Святого Валентина має фіксовану дату навіть після переходу на новий церковний календар

Традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. І навіть після переходу ПЦУ та УГКЦ на новий календар, який відбувся 1 вересня 2023 року, це свято не змінило своєї дати в Україні.

Жодних змін не відбулося тому, що свято має фіксовану дату. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 1
Фото: Unsplash

Привітання у віршах та прозі

***

З Днем святого Валентина!
Хай горить любов нестримно,
Щоб від неї росли крила,
На душі було щасливо.

Хай кохає «половинка»
І дарує валентинки.
В серці хай палає пристрасть
І приносить ласку й ніжність!

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 2

***

Вітаю з Днем святого Валентина та хочу побажати з любов’ю в серці зустрічати кожен день та на крилах любові летіти до мрії всього життя. Нехай твоє кохання квітне, наче роза у саду, нехай твоя друга половина розділяє з тобою дні і радості, і невдачі, нехай пригоди твого життя будуть романтичними, цікавими, веселими та дивовижними.

***

З Днем святого Валентина!
Хай любов вас не покине,
Буде в вас хай все для щастя:
І обставини, і настрій.

Хай із серця пісня лине
В День святого Валентина.
Хай кохання надихає,
Вогник в серці не згасає.

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 3

***

Кохання — це дар, його варто відчути.
Бажаю пізнати це диво сповна.
Воно феєричне, його не забути,
Без нього в житті навіть сенсу нема.

Кохайтесь, кохайте, даруйте кохання,
І вдень, і вночі усім серцем любіть,
І в День всіх закоханих моє вітання
Нехай з найщирішим бажанням летить.

***

Вітаю з Днем святого Валентина та бажаю взаємного кохання у житті, нестримної любові до сім’ї, близьких та друзів. Нехай твоє серце жваво б’ється у ритмі щастя. Нехай твої почуття будуть щирими. Нехай твоя душа летить до своєї мрії, а твоя друга половина обов’язково допоможе її здійснити.

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 4

***

З Днем святого Валентина
Я тебе вітаю!
Щоб кохання, мов дитина,
Росло й розквітало!

Щастя, радості й любові,
Світлих днів, достатку,
Щоб усе було чудово,
А життя — мов казка!

***

Вітаю тебе з цим найромантичнішим святом - з Днем святого Валентина! Дарую тобі свої найщиріші, теплі побажання! Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід! Я люблю тебе! Надсилаю палкі привітання з Днем Закоханих!

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 5

***

З Днем святого Валентина
Хочу привітати,
В свято всіх закоханих сьогодні
Хочу побажати,
Щоб палким було кохання,
І гарячими — зізнання,
Поваги, підтримки, радості,
Здоров’я та моря сладості!

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 6

***

З Днем святого Валентина,
Накриє щастя хай лавина,
Чекають хай палкі зізнання,
Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,
Щоб не шукать червону руту,
А берегти оте єдине
Своє кохання, що не гине!

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов’ю до близьких і до самого життя.

День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 7
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 8
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 9
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 10
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 11
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 12
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 13
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 14
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 15
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 16
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання фото 17

З вересня минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше.

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Теги: церква історія свята традиції День Святого Валентина

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