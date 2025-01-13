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Скандальний український продюсер, який живе за кордоном, анонсував тур США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Потап анонсував концерти у низці американських штатів
фото: realpotap/Instagram

Продюсер представить новий проєкт Slavic Balagan

Відомий український продюсер та виконавець Потап, який живе за кордоном, несподівано з'явився у мережі та анонсував концерти у США. Відповідну заяву він зробив в Instagram.

Співак анонсував концерти у Лос-Анджелесі (8 березня), Нью-Йорку (13 березня), Філадельфії (14 березня) і Маямі (15 березня). Артист виступить з піснями з репертуарів колективу «Потап і Настя», гуртів «Время и Стекло» та Mozgi. Також продюсер представить новий проєкт Slavic Balagan.

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Допис, поширений POTAP (@realpotap)

«Привіт, США! Як справи? Це твій хлопчик Потап! Ми їдемо до вас з великим туром хітів. Найкращі пісні від «Потапа і Насті», «Время и Стекло», Mozgi та нового проєкту Slavic Balagan. Не пропустіть це. Це буде весело», – сказав Потап.

Зауважимо, що продюсер Потап виїхав за кордон за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу він не висловлюється про війну.

Як повідомлялося, відомий український продюсер та виконавець Потап засвітився у Лондоні на Різдво. У себе в Instagram репер опублікував світлину на тлі традиційного різдвяного віночка з гілочок та пригадав музичну спадщину Великої Британії.

Виконавець також закликав не забувати про музичні традиції України, «відомої своїми душевними мелодіями та могутніми голосами». Однак не всі користувачі оцінили різдвяну світлину з Великої Британії та написали у своїх коментарях все, що думають про Потапа. 

Ще раніше українського продюсера та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян.

Нагадаємо, Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу. Деякі українці зауважили, що пісня має примітивний текст, який принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. Також розкритикували зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.

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Теги: США музика Потап співак музикант

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