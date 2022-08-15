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15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня в Україні відзначають День археолога
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна використовувати тварин для роботи

Сьогодні, 15 серпня, у світі відзначають День археолога, а віряни вшановують пам'ять Стефана Першомученика. У цей день світова спільнота відзначає День народження телефонного привітання «Алло».

День арехелога

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Давним«давно археологи вирішили, що 15 серпня – це їхнє професійне свято. А в 2008 році президент України підписав указ, який офіційно закріпив дату за Днем археолога.

Які б легенди чи реальні факти не стояли за цією датою, вона тісно пов’язана з польовим сезоном – часом, коли археологи перебувають в експедиції. Саме поле є однією з визначальних ознак фаху. Навколо нього побутує велика кількість міфів і легенд, фольклору та традицій, археологію зачасту порівнюють з роботою детектива.

Проте розкопки – це фізично важка й відповідальна частина роботи. Адже в полі – за будь-якої погоди й досить часто у складних побутових умовах – триває первинний етап археологічних досліджень, накопичення джерельної бази. Бездоганне дотримання методики досліджень, належна фіксація матеріальних решток, ретельний відбір зразків тощо є запорукою якості подальших аналітичних робіт.

День народження телефонного привітання «Алло»

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Вперше його запропонував використовувати Томас Едісон 15 серпня 1877 р. у листуванні з президентом телеграфної компанії Пітсбурга. На його думку, вітання «Hello» було найкращим з усіх варіантів телефонного звернення.

Поступово англійське вітання трансформувалося в «Алло», яким уже користується кілька поколінь наших співвітчизників.

Яке православне свято

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Церква 15 серпня вшановує пам'ять святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення і походив з єврейської діаспори.

Згідно з переказами, разом з шістьма одновірцями саме Стефан був обраний у диякони апостолами і мав підтримувати порядок, справедливість серед населення. Однак потрібно сказати, що крім цього Стефан також проповідував віру в Христа в Єрусалимі.

Народні прикмети на 15 серпня:

  • Яка з ранку погода « так буде наступні шість тижнів.
  • Йде дощ « буде хороший урожай.
  • Дує північно«східний вітер « урожай зернових буде поганим.
  • Молодий місяць « до дощової погоди, зростаючий місяць « до посушливої.
  • Павуки плетуть маленьку павутину « до дощу.
  • Жаби голосно квакають « до дощу.
  • Кішки стіни кігтями скребуть « до негоди. У цей день немає сенсу йти на риболовлю.

Що не рекомендується робити 15 серпня:

  • У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин. До них варто проявляти особливу увагу. Якщо у вас немає коня, погладьте кішку.
  • У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
  • Також не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.
  • Не можна починати справи, пов'язані зі здоров'ям, будь то лікування або обстеження.
  • Не можна лаятися, сваритися і сумувати.
  • Не варто займатися важливими справами і навіть просто будувати плани.

У кого іменини 15 серпня?

Іменини сьогодні святкують Василь, Степан.

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Теги: свято традиції

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