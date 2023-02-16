16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід носити речі чорного кольору

16 лютого в Україні згадують про День єднання та святкують професійне свято військових журналістів. У світі відзначають День інновацій. Віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.

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Який сьогодні день в Україні і світі

Нині Україна згадує про минулорічний День єднання — державну акцію, що відбулася 16 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України.

Акція була оголошена «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…», згідно з Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» від 14 лютого 2022 року № 53/2022.

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Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій.

Відповідно, 14 лютого 2022 року, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, Президент України Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначене Днем єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого 2022 року. «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність».

16 лютого в Україні святкують День військового журналіста. Військові журналісти Збройних Сил України вперше відзначили своє професійне свято 16 лютого 2018 року. Це заслужене вшанування мужності та героїзму військових журналістів, які були поруч із українськими воїнами у гарячих точках українських позицій із самого початку ворожої агресії Росії. Подвиг українського солдата трагічно та символічно переплітається з місією військового журналіста, здатного також на самопожертву заради мирної та успішної перспективи своєї країни.

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У світі 16 лютого відзначають День інновацій. Його було створено для того, щоб привернути увагу до тих, хто не просто виробляє технології, а тим, хто розширює межі можливого. Інновації відіграють ключову роль у внесенні новизни в наявні лінійки продуктів або процеси, що призводить до збільшення частки ринку, доходів і задоволеності клієнтів. Іноді інновації використовуються для оновлення операційних систем бізнесу або впровадження сучасних технологій для автоматизації.

Також сьогодні в братській Литві святкують День відновлення Литовської держави. 16 лютого 1918 року Литовська Тариба склала і підписала Акт про незалежність Литви, який проголосив відновлення незалежної демократичної Литовської держави. В країні 16 лютого є неробочим днем.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. На Симеона і Анни моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженої дитини. Святих називають хранителями немовлят.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів;

слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів;

багато снігу – до дощового літа;

якщо птахи літають низько – до негоди.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

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не слід позичати та брати гроші в борг;

не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності;

не рекомендується тримати вдома старі та поламані речі;

не слід тримати зла на людей, які ненавмисно ображають.

Іменини

Нині святкують День ангела: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.