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МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни
Президент Польщі висловив думку, що завершення війни в Україні може призвести до зростання міжнародної злочинності
фото з відкритих джерел

Речник МЗС: «Українські воїни є не загрозою, а фактором безпеки для всієї Європи»

Міністерство закордонних справ України не погоджується з припущенням президента Польщі про ймовірні ризики через повернення українських військових з фронту. Про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

Посадовець зазначив, що Київ вдячний Дуді за підтримку просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку.

«Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні захищають Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки», – заявив він.

Тихий нагадав, що сотні тисяч українців вже пройшли через фронт після початку російської агресії 2014 року, після чого жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Також, за словами речника МЗС, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції військових.

«Українські воїни є не загрозою, а фактором безпеки для всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного майбутнього Європи», – каже посадовець.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times висловив думку, що завершення війни в Україні може призвести до зростання міжнародної злочинності. Зокрема, він висловив думку, що багато з українських військових, які повернуться з фронту «матимуть психічні проблеми». Дуда також провів паралель із розпадом СРСР у 1990-х, коли «зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США».

Також президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті Financial Times підтримав скептичне ставлення прем'єр-міністра країни Дональда Туска до питання про відправку контингенту до України у складі західних сил. Проте він зазначив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Київ, але для цього необов'язково розгортати там війська.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни.

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Теги: Анджей Дуда МЗС війна військові президент Польща

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