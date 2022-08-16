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16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці
фото із відкритих джерел

16 серпня проводиться Всесвітній день повітряних зміїв

У вівторок, 16 серпня у світі святкують Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день Піно Нуар та День чоловічої краси.

Також в цей день у Домініканській Республіці – День відродження, Парагвай – День захисту дітей, США – День Елвіса Аарона Преслі.

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

16 серпня проводиться Всесвітній день повітряних зміїв. Ці серпневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Метою цього дня, за словами його організаторів, є відкриття повітряного змія (звичайно раніше ми не знали повітряного змія, але це було раніше!). І поділитися мистецтвом виготовлення та поводження з повітряним змієм з найбільшою кількістю їх аматорів.

Найбільша кількість повітряних зміїв, запущених на одному заході, становить 11284, цей рекорд належить японському виробнику повітряних зміїв. Найдовший повітряний змій у світі становить 1034 метри (3394 фути). Найбільший повітряний змій у світі – Megabite розміром 55 х 22 метри (630 квадратних метрів). Найвища зареєстрована швидкість повітряного змія становить понад 120 миль на годину.

Міжнародний день Піно Нуар

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Піно Нуар - дуже виразне вино. Піно Нуар названо так через темний колір винограду і грон в формі соснових шишок, що ростуть на лозі.

Демонструючи сильну перевагу більш прохолодному клімату, цей виноград вирощується в основному в Бургундії, Франція. Хоча зараз вже і в долині Вілламетт, штат Орегон в США, і в регіоні Уокер-Бей в Південній Африці збирають чималі врожаї цього сорту.

День чоловічої краси

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

16 серпня проводиться День чоловічої краси. Або День догляду за собою для чоловіків. 

Цей день, заснований і спонсорований American Crew, компанією, яка займається переосмисленням того, що означає бути доглянутим чоловіком, було створено як нагадування чоловікам про необхідність удосконалити свої методи догляду за собою та подбати про себе.

День чоловічої краси закликає чоловіків у всьому світі купувати та використовувати засоби догляду та активно стежити за своєю зовнішністю.

Яке церковне свято

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 4

Віряни вшановують пам'ять Антонія Римлянина.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.

Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.

Народні прикмети на 16 серпня:

  • Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.
  • Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.
  • Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.
  • Домашня птиця почала линяти – до холодів.
  • Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

Що не рекомендується робити:

  • У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.
  • Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.
  • Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма.

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Теги: Україна традиції свято

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