1600 днів війни. Цифри, що приголомшують світ та антирекорди від Путіна

Україна вже веде оборонну війну довше, ніж тривали глобальні катастрофи, які перекроїли карту світу

Сьогодні, 12 липня 2026 року, виповнюється рівно 1600 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ця цифра – це психологічний та історичний рубіж, який остаточно перетворив нинішню війну на найтривалішу і найінтенсивнішу у Європі з часів середини минулого століття. «Главком» пише, які рекорди утилізації б’ють ЗСУ та чого чекати від російського диктатора Володимира Путіна далі.

Довше за Першу світову та «Велику Вітчизняну»: масштаб часу

Уся Перша світова війна (від липня 1914-го до листопада 1918 року) тривала 1568 днів. Тоді у кривавому протистоянні зійшлися понад три десятки держав та наймогутніші імперії світу. Україна самотужним спротивом на власній території вже перевищила цей термін на місяць.

У сучасній російській ідеології культ «Великої Вітчизняної війни» (червень 1941 – травень 1945) є абсолютом витривалості. Цей період тривав 1418 днів, проте Україна перетнула цю межу ще навесні.

На 1600-й день оборони українська нація довела, що здатна витримувати тиск, який на пів року довший за весь міфологізований досвід тоталітарного СРСР.

У 1940 році нацистська Німеччина здійснювала масовані бомбардування Великої Британії (операція «Бліц»), які тривали 267 днів і вважалися вершиною повітряного терору. Українські міста живуть під щоденними атаками ракет та безпілотників уже 1600 днів – це майже у шість разів довше.

Росія ламає рекорди за кількістю жертв із часів Другої світової

Щоб усвідомити реальну ціну 1600 днів російського вторгнення, варто порівняти поточні втрати Кремля з найкривавішими воєнними конфліктами останнього століття. Результати цього аналізу приголомшують: за один місяць боїв в Україні Росія втрачає більше солдатів (близько 8 500 убитими), ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані (приблизно 15 тис. осіб), або США за вісім років активної фази кампанії у В'єтнамі (58 220 осіб).

Сумарна кількість ліквідованих окупантів в Україні, яка вже перетнула позначку у 400 000 – 450 000 осіб лише вбитими (і понад 1,4 млн разом із пораненими), у десятки разів перевищує сукупні втрати Москви у Першій та Другій Чеченських війнах разом узятих, де за різні періоди загинуло від 12 000 до 25 000 російських військових.

За будь-якими класичними воєнними доктринами НАТО чи колишнього СРСР, втрати такого катастрофічного масштабу мали б призвести до негайного колапсу фронту, дезертирства або потужного внутрішнього вибуху та антивоєнних бунтів у країні-агресорі. Проте путінський режим зміг побудувати цинічну «економіку смерті»: завдяки тотальному контролю над медіапростором, жорстким репресіям та колосальним грошовим виплатам за контракти, які часто перевищують довічний заробіток жителя російської глибинки, Кремль досі штучно утримує ситуацію під контролем.

Проте станом на 2026 рік цей кривавий конвеєр починає давати серйозні збої. За даними міжнародних дослідницьких центрів, темпи утилізації живої сили РФ на фронті вже стабільно перевищують спроможність російських військкомів набирати нове «гарматне м'ясо»

1600-й день війни остаточно фіксує перехід конфлікту у фазу, де демографічний та технічний ресурс Росії вичерпується швидше, ніж західна військова допомога та внутрішня фінансова й суспільна витривалість України.

Як технології змінили окопи

Сучасна російсько-українська війна з'єднала в собі тактику Першої світової з технологіями майбутнього. Бої за Бахмут, Авдіївку, за Покровський напрямок та Часів Яр за своєю запеклістю та щільністю артилерійського вогню вже затьмарили славнозвісну «Верденську м'ясорубку» 1916 року (яка тривала 303 дні).

Головна відмінність українського 1600-го дня від класичних воєн минулого – це технологічна революція. Якщо у 2022 році ворога зупиняли піхотним озброєнням, то сьогодні бойові дії перейшли в площину протистояння штучного інтелекту, роботизованих наземних платформ та тисяч дронів.

Крах концепції «швидких воєн» та фінського сценарію

Військові аналітики НАТО десятиліттями розробляли стратегії, базуючись на припущенні, що велика конвенційна війна у Європі не може тривати довше кількох місяців через стрімке вичерпання ресурсів та загрозу ядерної ескалації.

У 1939 році Фінляндія під час Зимової війни чинила феноменальний опір радянській навалі, але за 105 днів була змушена піти на територіальні поступки через критичний брак снарядів та людей. Натомість Україна на 1600-й день не лише тримає фронт, але й масштабує власне виробництво далекобійної зброї, переносячи війну на стратегічні об'єкти в глибокому тилу самого агресора.

Чого чекати від Путіна далі: сценарії Кремля

Путінський режим опинився у пастці власної агресії. Міжнародні експерти виділяють кілька кроків, на які диктатор може піти найближчим часом:

1. Перехід до тотальної мобілізації під новим соусом. Оскільки прихована рекрутингова кампанія та залучення іноземних найманців вже не перекривають темпи щомісячного знищення росіян, Путін може оголосити нову офіційну хвилю мобілізації під приводом «захисту вітчизни від НАТО».

2. Посилення енергетичного та цивільного терору. Не маючи значних успіхів на лінії фронту, Кремль продовжуватиме тактику випаленої землі. Варто чекати збільшення комбінованих атак ракетами та шахедами по критичній інфраструктурі України, щоб зробити життя у великих містах нестерпним.

3. Ядерний шантаж та затягування часу: Путін гратиме в довгу, сподіваючись на політичні коливання на Заході та втому союзників України. Паралельно Кремль продовжить піднімати ставки через ядерні погрози та випробування, намагаючись змусити Київ до капітуляції на умовах Москви.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що, ймовірно, Кремль має мінімум три сценарії щодо війни.

1. Продовження війни щонайменше до 2028 року. Коваленко підкреслив, що російська сторона робить ставку на весняно-літню кампанію цього року. Також він наголосив, що сценарій війни до 2028 року є малоймовірним без проведення мобілізації в Росії в майбутньому.

2. «Дрейф» до припинення вогню та заморожування війни. «Для цього в Росії пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор Путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали», – пояснив керівник ЦПД.

3. Продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. «Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в РФ проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для «захисту громадян Росії», – додав Коваленко.

Головний підсумок 1600 днів війни – Путін остаточно загнав Росію у пастку безкінечного самознищення. Жоден з початкових планів Кремля не спрацював, а триденний «бліцкриг» перетворився на найбільший військовий антирекорд ХХІ століття.