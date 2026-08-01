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На фронті загинув член збірної України з веслування. Згадаймо Миколу Мельника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На фронті загинув член збірної України з веслування. Згадаймо Миколу Мельника
Коли Батьківщина потребувала захисту, Микола Мельник став до її оборони
колаж: glavcom.ua

Мельник брав участь у чемпіонатах світу та Європи, був членом збірної України з веслування на байдарках та каное

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Мельника.

22 липня 2026 року захищаючи Україну, трагічно загинув спортсмен, вихованець Новодністровської ДЮСШ Микола Мельник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новодністровську дитячо-юнацьку спортивну школу.

Микола Мельник
Микола Мельник
фото: Новодністровська дитячо-юнацька спортивна школа

Микола Мельник – майстер спорту з веслування на байдарках та каное, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України, учасник чемпіонатів Світу та Європи, член збірної України з веслування на байдарках та каное.

Микола Мельник – майстер спорту з веслування на байдарках та каное
Микола Мельник – майстер спорту з веслування на байдарках та каное
фото: Новодністровська дитячо-юнацька спортивна школа

Життєвий шлях Миколи Мельника був прикладом сили, витримки та цілеспрямованості. На воді він долав дистанції, здобував перемоги й прославляв український спорт, а коли Батьківщина потребувала захисту, став до її оборони. Він віддав найдорожче – своє життя.

На фото: перший номер у байдарці Микола Мельник
На фото: перший номер у байдарці Микола Мельник
фото: khmnu.edu.ua
Мельник брав участь у чемпіонатах світу та Європи, був членом збірної України з веслування на байдарках та каное
Мельник брав участь у чемпіонатах світу та Європи, був членом збірної України з веслування на байдарках та каное
фото: Новодністровська дитячо-юнацька спортивна школа

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам і всій спортивній спільноті. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про нашого спортсмена назавжди житиме в наших серцях, а його мужність, відданість і любов до України залишаться прикладом для майбутніх поколінь», – написали на сторінці спортивної школи у мережі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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