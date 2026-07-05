Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post

Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище

Коло потенційних сценаріїв завершення російсько-української війни суттєво звузилося, вважає іноземний аналітик

Кожна війна закінчуються одним із п’яти способів: завоюванням, офіційною капітуляцією, капітуляцією де-факто, припиненням бойових дій (розведенням сторін) або перемовинами. Як інформує «Главком», міжнародний переговірник та засновник Parley Policy Initiative Майкл Макартур Босак у статті для Kyiv Post проаналізував, які з цих варіантів найімовірніші для України.

Аналітик розмірковує, що повне завоювання або капітуляція України стали неможливими. На його думку, наразі Україна перебуває у найсильнішій переговорній позиції з осені 2022 року. Завдяки «далекобійним санкціям» – регулярним ударам по НПЗ та військових об’єктах у глибокому тилу РФ – Київ переніс війну на територію Росії. Пересічні російські громадяни усе більше відчувають на собі наслідки путінської авантюри в Україні.

Тим не менш, Босак зауважує, що Україна також не перебуває у сильній позиції для захоплення та утримання нових територій.

Тому він називає лише два реальні варіанти фіналу війни:

Припинення бойових дій – односторонній відхід виснажених російських військ.

Компромісна мирна угода через перемовини.

«Статися може і те, і інше», – припускає Майкл Макартур Босак.

Експерт припускає, що якщо ціна агресії виявиться занадто високою для Росії, Путін може просто оголосити, що він «досяг своїх цілей». Повне виведення військ є звісно політично неможливим для уряду Путіна, тому Росія збереже за собою окуповані території України.

«Звісно, така форма припинення вогню вимагатиме від Києва ухвалення рішення: чи готовий він змиритися з довготривалою окупацією, чи воєнні зусилля мають тривати задля звільнення цих регіонів», – розмірковує аналітик.

Водночас, Босак пояснює, що ці фактори не означають, що мир є близьким.

«Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище… Тепер питання полягає в тому, як обидві сторони адаптують свої стратегії до мінливої динаміки сил як на полі бою, так і, зрештою, за столом перемовин», – підсумував він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».