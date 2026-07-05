Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post
Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище
фото з відкритих джерел

Коло потенційних сценаріїв завершення російсько-української війни суттєво звузилося, вважає іноземний аналітик

Кожна війна закінчуються одним із п’яти способів: завоюванням, офіційною капітуляцією, капітуляцією де-факто, припиненням бойових дій (розведенням сторін) або перемовинами. Як інформує «Главком», міжнародний переговірник та засновник Parley Policy Initiative Майкл Макартур Босак у статті для Kyiv Post проаналізував, які з цих варіантів найімовірніші для України.

Аналітик розмірковує, що повне завоювання або капітуляція України стали неможливими. На його думку, наразі Україна перебуває у найсильнішій переговорній позиції з осені 2022 року. Завдяки «далекобійним санкціям» – регулярним ударам по НПЗ та військових об’єктах у глибокому тилу РФ – Київ переніс війну на територію Росії. Пересічні російські громадяни усе більше відчувають на собі наслідки путінської авантюри в Україні.

Тим не менш, Босак зауважує, що Україна також не перебуває у сильній позиції для захоплення та утримання нових територій.

Тому він називає лише два реальні варіанти фіналу війни:

  • Припинення бойових дій – односторонній відхід виснажених російських військ.
  • Компромісна мирна угода через перемовини.

«Статися може і те, і інше», – припускає Майкл Макартур Босак.

Експерт припускає, що якщо ціна агресії виявиться занадто високою для Росії, Путін може просто оголосити, що він «досяг своїх цілей». Повне виведення військ є звісно політично неможливим для уряду Путіна, тому Росія збереже за собою окуповані території України.

«Звісно, така форма припинення вогню вимагатиме від Києва ухвалення рішення: чи готовий він змиритися з довготривалою окупацією, чи воєнні зусилля мають тривати задля звільнення цих регіонів», – розмірковує аналітик.

Водночас, Босак пояснює, що ці фактори не означають, що мир є близьким.

«Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище… Тепер питання полягає в тому, як обидві сторони адаптують свої стратегії до мінливої динаміки сил як на полі бою, так і, зрештою, за столом перемовин», – підсумував він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Читайте також:

Теги: росія війна путін Україна окуповані території звільнення диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади тренуються поблизу лінії фронту, Запорізька область, квітень 2026 року
Що передбачає армійська реформа та як її оцінюють військові?
19 червня, 15:00
Прем'єр Британії закликав прискорити нарощування оборонних витрат і розширення виробництва зброї – детальний план оприлюднять до саміту НАТО
Британська розвідка: Росія може напасти на НАТО у 2030 році
5 червня, 20:35
Очір-Горяєв тричі зустрічався з Путіним і мав балотуватися до Держдуми від «Єдиної Росії»
ЗСУ ліквідували Героя Росії, якого особисто нагороджував Путін
5 червня, 21:15
Терехов: Університети мають стати основою відбудови України
Терехов: Університети мають стати основою відбудови України
5 червня, 21:11
З 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, однак їхній склад і вартість офіційно не розголошувалися
Болгарія вирішила припинити озброювати Україну
9 червня, 16:10
За даними аналітиків Опендатабот, наразі в Україні пенсію отримують 913 чинних високопосадовців
Мільйони гривень на рік: стало відомо, хто з суддів та депутатів отримує найбільші пенсії в Україні
15 червня, 09:50
Ліна Костенко прочитала свій вірш «Крила»
Ліна Костенко зачитала свій легендарний вірш для бригади «Птахи Мадяра» (відео)
19 червня, 16:04
Рятувальники вже загасили пожежу
Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву
23 червня, 14:14
Київ і Вашингтон також готують ширшу угоду про спільне виробництво дронів
Україна вперше дозволила експорт бойових дронів для армії США
Сьогодні, 00:46

Події в Україні

Росія планує удари по АЗС у кількох областях: влада просить мешканців врахувати небезпеку
Росія планує удари по АЗС у кількох областях: влада просить мешканців врахувати небезпеку
Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post
Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post
ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті
ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті
Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider
Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider
Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
Росію спалює таємний елітний батальйон Сил безпілотних систем – The Times
Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»
Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua