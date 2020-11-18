18 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків

У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони, а також стартує Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків.

Також в цей день відзначають: День незалежності Латвії, День пам’яті про Вуковарські події 1991 року(Хорватія).

День Іони

У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Сам Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років пішов з життя і батько.

Виховувала Іону благочестива вдова на ім’я Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога. Згодом Іона займається організацією притулків в Новгороді, де могли проживати знедолені, вдови та сироти. Крім того, він прославився численними чудесами, які міг здійснювати з Божою поміччю. Так, наприклад, Іона зумів зупинити моровую хворобу, яка забрала життя 250000 чоловік. У літописі говориться про те, що Іона здійснив хресну ходу в Зверін монастир, і це допомогло йому подолати недугу.

Згодом Іона був зарахований до лику святих в 1549 році на Макаріївського соборі. У його життєписі йдеться про те, що після смерті Іони близько його труни відбувалося велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.

Традиції та звичаї дня

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було прийнято розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, у свою чергу, теж проявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які часом тривали до самого ранку.

18 листопада закінчували збирати редьку, і дуже часто саме 18 листопада цей овоч з’являвся на столі. Наприклад, їли терту редьку або просто різали її тонкими скибочками, подаючи з сіллю, олією, квасом, цибулею. Дуже популярна була квашена капуста з редькою. Крім того, 18 листопада поспішали заготовити чорну редьку на зиму, оскільки вона була незамінна при лікуванні простудних захворювань.

Народні прикмети

Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.

Імла вкрила місяць — до довгої негоди.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар, то незабаром похолодає.

Знайдений у цей день у своєму дворі чужий віник свідчить про те, що на членів сім’ї наведена порча.

Заборони та повір’я свята

У день Іони незаміжні дівчата молилися про те, щоб небеса послали їм гарних наречених. За повір’ям, саме в цей день можна приманити щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки і вироби зроблені своїми руками.

Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливу любов і вдале заміжжя. При цьому відкривати пізно ввечері двері в будинок заборонялося, так як можна випадково закликати нечистого.

Іменини

18 листопада День ангела імені відзначають: Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон