18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави

Сьогодні, у понеділок, 18 жовтня, відзначається:

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня – День, який оголошений Європейським днем боротьби з торгівлею людьми, був започаткований 18 жовтня 2007 року.

Міжнародний день жіночого щастя

Спрямований проти епідемії депресії серед жінок. Ідея, що виникла в 2017, належить Карін Рокінд.

День без бороди

Всесвітній день менопаузи

Лікарі закликають жінок вжити заходів в період менопаузи, щоб запобігти можливим проблемам зі здоров'ям.

Україна увійшла до Ради Європи

У цей день в 1995-му році наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.

Рада Європи – міжнародна організація, яка сприяє співробітництву між усіма країнами Європи в області стандартів права, прав людини, демократичного розвитку, законності та культурної взаємодії. Рада Європи є повністю самостійною організацією, яка не входить в систему Європейського союзу, що об’єднує тільки 28 держав. На відміну від Євросоюзу, Рада Європи не може видавати обов’язкові закони, однак ці дві міжнародні організації мають деякі загальні символічні атрибути, наприклад, гімн і прапор.

Одним з найбільш значних досягнень Ради Європи вважається розробка і прийняття Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій же любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкової християнки, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.

Традиції та звичаї на 18 жовтня

До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.

Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.

Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.

Вважалося, якщо сніг не впаде – зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.

Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.

Народні прикмети

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Сніг осінній корисний для жита, якщо на землю сиру лягає.

Що не можна робити сьогодні

У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.

Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.

Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

Іменини

День ангела святкують: Олександра, Гавриїл, Григорій, Даміан, Діонісій, Євдоким, Єремія, Косма, Мамелхва, Матвій, Харитина, Харитина.