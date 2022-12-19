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19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня — День святого Миколая
фото з відкритих джерел

Цього дня потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно

19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним, а православні християни відзначають День святого Миколая Чудотворця. У народі цього святого ще називають Микола зимовий та Миколай Угодник.

Міжнародний день допомоги бідним

Щороку 19 грудня світова спільнота відмічає Міжнародний день бідності, встановлений ООН у 1995 році. Дату встановили в рамках конференції, присвяченої обговоренню і можливому врегулюванню питань економічного розвитку.

В ході дискусій та виступів з’ясувалося, що поточний стан у світі у фінансовому відношенні абсолютно не відповідає суспільним принципам моралі і людяності, а також міжнародним догмам. Так з’явилась важлива дата, завданням якої є задоволення основних потреб бідних громадян.

За даними міжнародних експертів на кінець 20 століття, близько чверті всього населення планети, тобто півтора мільярда людей, живе в злиднях. У зв’язку з цим ООН прийнято кілька програм, що ставлять своєю метою викорінювання убогості.

Перші програми з ліквідації бідності почали діяти ще 10 років тому, проте поки що число тих, які живуть за межею бідності не зменшується.

Організація об’єднаних націй розглядає бідність як «стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя». Вона означає не тільки брак грошей, а й гідної роботи, зру

День святого Миколая Чудотворця

У православній церкві 19 грудня вшановують святого Миколая. У народі його вважали головним помічником для засуджених за нескоєні діяння. Також Микола є покровителем купців, дітей та моряків.

Вранці 19 грудня люди обов’язково вирушали до церкви, служили молебні та тільки після цього накривали багаті столи. Не можна було сумувати на день Миколая – вважалося, що це призведе до сильних морозів.

Микола був покровителем і шлюбів, а тому йому можна було молитися про щасливе сімейне життя.

Традиції святкування Миколая Чудотворця в Україні

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо нетерпляче на це свято очікують дітлахи, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи із проханням здійснити їхні мрії. І зранку 19 грудня одразу зазирають під подушку, очікуючи виконання Миколаєм Угодником їхніх бажань.

Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай Чудотворець уночі тихенько підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, – каміння або різочку. Тому дітлахи намагаються не вередувати й гарно поводитися, аби сподобатися святому Миколаю.

Цього дня прийнято відвідувати церкву й молитися святому Миколаю, просячи про добробут і заступництво. До Миколая Чудотворця звертаються в різних життєвих ситуаціях, зокрема, в часи скрути.

Свято Миколая відкриває низку різдвяних і новорічних урочистостей. Саме цього дня у містах України запалюють новорічну ялинку. Зазвичай День Миколая Угодника відзначається з ярмарками і гуляннями, різними концертами та благодійними заходами.

Що потрібно зробити

  • Потрібно обов’язково сходити до церкви на службу і помолитися за здоров’я своїх близьких, а особливо дітей.
  • Щоб Миколай Чудотворець оберігав малюка від усяких бід і знегод, потрібно покласти дитині під подушку подарунок від нього.
  • Наслідуючи приклад святого Миколая, цього дня потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно.
  • Крім того, потрібно обов’язково спекти медові коржики та пряники – миколайчики – і роздати дітям.

Що не можна робити

  • Оскільки свято припадає на час, коли ще триває Різдвяний піст, то заборонено їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
  • У День святого Миколая не прийнято давати в борг. Також у свято не можна займатися ремонтом, шити або прати.
  • Не варто у день вшанування святителя відмовляти в допомозі тим, хто про її попросить.
  • Цього дня варто утриматися від сварок з близькими – бо наступного року будуть погані стосунки. Звісно ж, не можна у свято Миколая Чудотворця лаяти дітей – натомість їм потрібно приділяти особливу увагу.

Народні прикмети

  • З’явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
  • Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Миколи весняного (22 травня).
  • Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
  • Якщо сніг з дороги до Ніколина дня замітає, то шляхам і не стояти.
  • Ясна і холодна погода – буде багатий урожай влітку.
  • Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Іменини

19 грудня День ангела імені відзначають:

  • Католицькі: Дарія
  • Православні: Максим, Микола.
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Теги: церква населення традиції свята

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