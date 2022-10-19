19 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день категорично заборонено лінуватися та пліткувати

Сьогодні, 19 жовтня, у світі відзначають День аптекаря, а віряни вшановують пам'ять апостола Фоми.

День фармацевта або День аптекаря

19 жовтня проводиться День фармацевта або День аптекаря. Pharmacy Technician Day вперше був схвалений Асоціацією викладачів-техніків фармації, Американською асоціацією аптечних техніків і Радою з сертифікації техніків-аптекарів в 2015 році.

Відзначається в третій вівторок жовтня з 1991 року. Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Яке сьогодні церковне свято

За церковним календарем 19 жовтня відзначаємо день апостола Фоми. Особистість Фоми пов'язують з Яремою. Святий Фома був одним з 12 апостолів, але так сталося, що він також став персонажем багатьох сказань. І вийшло так, що Хома і Ярема стали виступати в якості комічної парочки. Це були спільники, які здійснюють різні дурні вчинки. Згодом з'явилися прислів'я, приказки, народні повісті, казки, пісні та навіть картинки на цю тему. Переважна більшість таких творів ґрунтувалася на обіграванні аналогічного прийому: паралелізму різних пропозицій.

Якщо говорити про церковні канони, то, згідно зі Святого Письма, Фома був одним з 12 апостолів, який не повірив у воскресіння Ісуса Христа. Жив він в Галілеї і займався рибальським промислом точно так же, як апостоли Яків, Іван та Петро. Цікаво, що Фому учні часто називали «близнюком», оскільки зовні він був дуже схожий на Христа. Фома не повірив у воскресіння Ісуса, то він сам з'явився до Хоми і показав йому свої рани. Згодом Фома продовжував проповідувати християнство на території Персії та Індії. Помер мученицькою смертю в I столітті, загинувши від рук язичників. До речі, в народі існує приказка «Фома невіруючий», походження якої пов'язане з особистістю святого.

Традиції та обряди

Говорили, що на Дениса Позімського 19 жовтня в небі можна в останній раз побачити купчасті хмари в цьому році - вважалося, що з цього моменту настане зима, холоду почнуться.

Сільські жителі 19 жовтня підводили підсумки господарського року. Молилися апостолу Фомі.

Примічали, що з 19 жовтня дні стають коротшими, а ночі - довшими.

Сьогодні наповнювали комори різними припасами: овочами, хлібом, варенням, консерваціями, пастилою, солоними грибами. Вірили, що чим більше припасеш до 19 жовтня, тим простіше буде пережити зиму - продовольства вистачить до настання теплих днів. Згідно з народним переконання, Фома дуже любить запасливих і економних людей. А ось, марнотратство не вітає.

19 жовтня зазвичай підводили підсумки року і визначали, чи вдалося отримати дохід від своєї діяльності.

Обов'язково відправлялися вранці 19 жовтня в церкви і ставили свічку святому Фомі.

В особливо врожайні роки можна було накрити багатий стіл і як слід поїсти в цей день, відзначаючи успішну трудову діяльність.

Прикмети

Якщо помітили, що на заході сонячний диск блідіше звичайного - скоро подує сильний західний вітер.

Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго - чекайте негоду.

Побачили ворон, які збираються в зграї - гряде негода.

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

Дим стоїть стовпом - до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Бліде сонце на заході - до похолодання.

Якщо ранок туманний і похмурий, то день буде погожим.

Ранкове небо жовтого кольору - до опадів.

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

В цей день на небі можна побачити останні купчасті хмари.

Сухий сніг, що випав в цей день, віщує врожайне літо.

Якщо земля снігом вкрилася, то в другій половині листопада зима на ноги стане.

Заборони

У цей день не можна відмовляти жебракам в шматку хліба, інакше рік погрожує бути неврожайним.

Не можна на Фому обманювати.

На Фому категорично заборонено лінуватися, пліткувати.

Також не можна переїдати.

У ліс сьогодні ходити не можна, нечисть спить ще неміцно, можна потривожити її і постраждати самому.

Не варто готувати сьогодні вечерю з власного врожаю.

Забороняється косити або палити траву.

Іменинники

Петро, Іван.