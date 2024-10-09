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До якої погоди варто готуватися взимку: прогноз Укргідрометцентру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До якої погоди варто готуватися взимку: прогноз Укргідрометцентру
За прогнозами Птухи ймовірно, зима не буде суворою
фото з відкритих джерел

Наталія Птуха: «У нас – сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні»

Цьогоріч зима, з огляду на минулі тенденції, скоріш за все, не буде суворою, проте до холодних періодів також варто готуватися. Як повідомляє УНІАН, про це заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

«Про зиму, на жаль, поки говорити зарано. Поки ми можемо говорити лише про тенденції осені», – сказала вона.

Водночас, як пояснила Птуха, ймовірно, зима не буде суворою, і буде більше теплих днів, ніж холодних.  

«Щодо зими, поки тенденції такі самі, як раніше озвучували, – що все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями. Але, як завжди, ми не виключаємо можливостей, і вони, звичайно, можуть бути – це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, з огляду на останні місяці (коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається), що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою», – зазначила речниця Укргідрометцентру. 

Але, за її словами, певні періоди холоду взимку будуть, до них потрібно готуватися:

«Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас – сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні. Теплих стає все ж таки більше». 

Нагадаємо, 9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень і 6-11° вночі. Вітер південно-східний 5-10 м/с, на сході – західний. У Києві та області також без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.  
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів. Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 17-22°.

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Теги: Україна зима погода Укргідрометцентр

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