2 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

2 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування

Сьогодні не можна зациклюватись на негативних думках

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства та Міжнародний день модельної залізниці, а віряни вшановують пам'ять святого Авдія.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Авдія, якого вважають одним із 12 малих пророків, які жили за часів розгрому Єврейського царства. Також у народі називали Авдія покровителем сімейного щастя та добробуту.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні сніжна та вітряна погода, то зима буде довгою і холодною;

Якщо на небі ні хмаринки, то будуть заморозки;

Якщо дуже похмура погода, то незабаром буде відлига;

Якщо птахи літають дуже низько, то до опадів;

Якщо сокирою помахати на вулиці, то можна відігнати негоду.

Не можна сваритися, лаятись та бажати зла іншим і собі;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна дивитись у люстерко до сходу сонця;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна піддаватись на провокації та встрягати у конфлікти;

Не можна ходити босоніж.

Хто святкує день ангела

У середу, 2 грудня, іменини відзначають Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.