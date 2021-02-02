2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях

Сьогодні, 2 лютого, у світі відзначають День бабака. Цього дня люди намагаються передбачити погоду, дістаючи із нір сонних бабаків. Якщо тварина побачить свою тінь, то лізе назад до нори. Це означає, що нас чекає ще кілька морозних тижнів.

Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – отже, йде рання весна.

Однак, за статистикою, збуваються лише 39% прогнозів бабака.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем 2 лютого віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфімов день.

Народні прикмети й традиції

Який день, така і Масляна.

На Макарія (1 лютого) і на Юхима заметіль – вся Масляна заметільна буде.

Помело мітлою на Масляну – значить, прийде вона заметільна.

Сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року.

Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.

Якщо почалася завірюха, то триватиме вона весь тиждень.

У Єфимів день опівдні сонце – весна буде рання.

Завірюха віщує холодну весну з частими хуртовинами.

У цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.

Що не можна робити сьогодні

2 лютого не можна підіймати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях.

Також не потрібно співати після заходу сонця, в іншому випадку сліз не уникнути.

Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 2 лютого, іменини відзначають Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.