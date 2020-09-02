2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Нові знайомства в цей день заводити не слід
Свята та пам'ятні дати 2 вересня:
- День нотаріату;
- День закінчення Другої Світової війни;
- Самойлів день.
В церкві 2 вересня вшановують пам'ять проpока Самуїла. Він народився за 1146 років до народження Христа. Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати пішла з ним до Шіло, і за обітницею віддала його до скинії на піклування первосвященика Ілія, який в той же час був і суддею над народом Ізраїльським.
Коли філістимляни вбили 30 тисяч ізраїльтян, а разом з ним і синів первосвященика Ілії, їх батько помер на місці. Після цього Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені філістимлянами.
Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, пророк Самуїл помазав на царство святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.
Традиції та обряди:
- Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Тому на 2 вересня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.
- Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картоплю з грибами - символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.
- Вважалося, що на Самойлів день необхідно сходити в ліс за опеньками.
- Також подавали буряк і страви з нього, особливо якщо в будинку була незаміжня дівчина. Цей овоч був прикметою на швидке заміжжя в Самойлів день.
- У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров'я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.
- На Самойлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.
Прикмети 2 вересня:
- Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;
- Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;
- Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;
- Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.
- Якщо в цей день журавлі на південь полетіли - зима буде рання.
- Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.
- Летять журавлі низько на теплу зиму, високо - на холодну
Заборони цього дня:
- Не можна давати в борг;
- Не можна зберігати поламані речі;
- Не можна відмовлятися від допомоги;
- Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне;
- Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей;
- Не можна стригти волосся і нігті;
- Розчісуватися чимось окрім дерев'яної щітки або гребеня;
- Залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину;
- Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.
Іменинники:
Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Опанас, Іван і Аделіна, Олександр, Володимир, Іван, Микола, Федір.