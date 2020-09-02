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    Суспільство

    2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    2 вересня - День нотаріуса в Україні - 2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    2 вересня - День нотаріуса в Україні

    Нові знайомства в цей день заводити не слід

    Свята та пам'ятні дати 2 вересня:

    • День нотаріату;
    • День закінчення Другої Світової війни;
    • Самойлів день.

    В церкві 2 вересня вшановують пам'ять проpока Самуїла. Він народився за 1146 років до народження Христа. Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати пішла з ним до Шіло, і за обітницею віддала його до скинії на піклування первосвященика Ілія, який в той же час був і суддею над народом Ізраїльським.

    Коли філістимляни вбили 30 тисяч ізраїльтян, а разом з ним і синів первосвященика Ілії, їх батько помер на місці. Після цього Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені філістимлянами.

    Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, пророк Самуїл помазав на царство святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.

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    Традиції та обряди:

    • Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Тому на 2 вересня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.
    • Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картоплю з грибами - символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.
    • Вважалося, що на Самойлів день необхідно сходити в ліс за опеньками.
    • Також подавали буряк і страви з нього, особливо якщо в будинку була незаміжня дівчина. Цей овоч був прикметою на швидке заміжжя в Самойлів день.
    • У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров'я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.
    • На Самойлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

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    Прикмети 2 вересня:

    • Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;
    • Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;
    • Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;
    • Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.
    • Якщо в цей день журавлі на південь полетіли - зима буде рання.
    • Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.
    • Летять журавлі низько на теплу зиму, високо - на холодну

    Заборони цього дня:

    • Не можна давати в борг;
    • Не можна зберігати поламані речі;
    • Не можна відмовлятися від допомоги;
    • Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне;
    • Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей;
    • Не можна стригти волосся і нігті;
    • Розчісуватися чимось окрім дерев'яної щітки або гребеня;
    • Залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину;
    • Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.

    Іменинники:

    Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Опанас, Іван і Аделіна, Олександр, Володимир, Іван, Микола, Федір.

    свята традиції
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