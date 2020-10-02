2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не варто ухвалювати важливі рішення
Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день посмішки та Міжнародний день соціального педагога
Яке сьогодні релігійне свято
За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду. Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.
Народні прикмети і традиції
- Якщо людина народилася 2 жовтня, то її талісманом є агат
- Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки
- Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим
- Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою
- Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку
- Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення
- Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час
- Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки
Хто 2 жовтня святкує день ангела
У п'ятницю, 2 жовтня, іменини відзначають Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.