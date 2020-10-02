2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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2 жовтня – Всесвітній день посмішки

Сьогодні не варто ухвалювати важливі рішення

Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день посмішки та Міжнародний день соціального педагога

Яке сьогодні релігійне свято

За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду. Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

Народні прикмети і традиції

Якщо людина народилася 2 жовтня, то її талісманом є агат

Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки

Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим

Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою

Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку

Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.

Що не можна робити сьогодні

Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення

Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час

Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки

Хто 2 жовтня святкує день ангела

У п'ятницю, 2 жовтня, іменини відзначають Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.