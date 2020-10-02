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    Суспільство

    2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    2 жовтня&nbsp;<span>&ndash;</span>&nbsp;Всесвітній день посмішки - 2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    2 жовтня  Всесвітній день посмішки

    Сьогодні не варто ухвалювати важливі рішення

    Сьогодні, 2 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день посмішки та Міжнародний день соціального педагога

    Яке сьогодні релігійне свято

    За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду. Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

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    Народні прикмети і традиції

    • Якщо людина народилася 2 жовтня, то її талісманом є агат
    • Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки
    • Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим
    • Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою
    • Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку
    • Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення
    • Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час
    • Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки

    Хто 2 жовтня святкує день ангела

    У п'ятницю, 2 жовтня, іменини відзначають Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.

    свята традиції бджоли мед
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