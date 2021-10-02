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    2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    2 жовтня вітання з професійним святом приймають соціальні педагоги та лікарі-урологи - 2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    2 жовтня вітання з професійним святом приймають соціальні педагоги та лікарі-урологи
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з народним календарем, сьогодні не варто ухвалювати важливі рішення

    Сьогодні, у суботу, 2 жовтня, відзначаємо:

    Міжнародний день соціального педагога

    Це свято почали відзначати зовсім недавно. На черговій XVII Міжнародної конференції соціальних педагогів, де серед учасників були представлені 44 країни і яка відбулася в Копенгагені в травні 2009-го року, було засновано це поважне професійне свято.

    Всесвітній день гри

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    Цей щорічний захід покликаний спонукати дітей і батьків вимкнути телевізор, відкласти смартфони та комп'ютери, і грати разом, особливо на відкритому повітрі.

    Міжнародний день ненасильства

    27-го червня 2007-го року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй встановила один своєрідний всесвітній святковий день – Міжнародний день ненасильства (Міжнародний день боротьби проти насилля), який було вирішено відзначати в дату дня народження Махатми Ганді, який народився 2-го жовтня 1869-го в індійському місті Порбандар, що знаходитися в західному штаті Індії – Гуджарат.

    Всесвітній день пішої ходи

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    World Walking Day з 2016 року проходить в рамках Європейського тижня спорту. У світі відзначається в перші вихідні жовтня.

    Всесвітній день повітряної кульки

    Всесвітній день стомованих хворих

    Відзначається щорічно з 2 жовтня 1993 року за ініціативою членів Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів під егідою ООН. Зараз цей День проводять в першу суботу жовтня. За останні роки в усьому світі спостерігається значне зростання числа хворих, які перенесли операції на кишечнику з накладенням стоми, в результаті чого вони стають інвалідами I-II груп.

    Всесвітній день сільськогосподарських тварин

    Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом

    Неофіційно відзначають з 2008 року. Дата на честь дня народження Махатми Ганді.

    День уролога

    Професійне свято медичних працівників у сфері урології відзначають у світі щорічно 2 жовтня.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.

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    Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

    Народні прикмети і традиції

    • Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки.
    • Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим.
    • Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою.
    • Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку.
    • Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення.
    • Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час.
    • Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки.

    Іменини

    У суботу, 2 жовтня, іменини відзначають Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.

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    Теги: вихідні ООН вітер традиції час бджоли мед
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    2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони