20 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні Весняне рівнодення – одне з унікальних явищ природи, коли Сонце переходить з південної півкулі в північну, і в ці дні у всіх країнах день майже рівний ночі

В цей день не можна з'ясовувати стосунки та починати конфлікти

Сьогодні, 20 березня, православні християни вшановують пам'ять двох святих з ім'ям Павло – Препростого і Сповідника. У світі відзначають День Землі, Міжнародний день астрології і День весняного рівнодення.

Крім того, сьогодні шостий день Великого посту.

День Землі

День Землі - це час, щоб привернути увагу людей до усвідомлення планети Земля як свого спільного дому / Фото з відкритих джерел

У всьому світі 20 березня, з ініціативи ООН, святкується День Землі (англ. Earth Day). Причому в календарі міжнародних свят існує два Дня Землі – сьогоднішній приурочений до Дня весняного рівнодення, а другий – 22 квітня. Перший має миротворчу і гуманістичну спрямованість, другий – екологічну.

Дату 20 березня було обрано і офіційно затверджено в 1971 році ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку, коли відбувається пробудження природи і її оновлення. У зверненні ООН говориться: «День Землі – це спеціальний час, який призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети Земля як їх спільного дому, відчути нашу всеземну спільність і взаємну залежність один від одного».

Засновником цього Дня вважається відомий американський громадський діяч Джон Мортон, який в 1840-х роках розгорнув кампанію по посадці дерев і чагарників, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища кожного громадянина країни.

Міжнародний день астрології

Астрологія (від давн.грец. Astro – зірка і logos – думка, вчення) / Фото з відкритих джерел

Щорічно відзначається вченими-астрологами і ентузіастами 20 або 21 березня (іноді 19 березня), – проводиться в День весняного рівнодення. Цей день унікального природного явища починає новий астрологічний рік. На честь цієї події проводяться різні тематичні та просвітницькі заходи.

У 1993 році західні астрологи запропонували відзначати це свято саме 20 березня – в перший день астрологічного року, коли сонце вступає в знак Овна. Цікаво, що в Північній півкулі відзначається День весняного рівнодення, тоді як в Південному – День осіннього рівнодення.

Астрологією називають вчення про вплив зірок на земний світ і людину. Астрологія виникла в глибоку давнину і була тісно пов'язана з астральними культами і астральною міфологією.

Пізніше астрологія набула широкого поширення в Римській імперії (перші гороскопи з'явилися на рубежі 2-1 століть до нашої ери). Найдавніша наука в різні століття опинялася то у фаворі, то в небутті. Однак, в наші дні її популярність стрімко зростає з кожним днем.

День весняного рівнодення

В цей день сонце переходить з південної півкулі в північну / фото з відкритих джерел

Весняне рівнодення (Vernal Equinox) – одне з унікальних явищ природи, суть якого, кажучи науковою мовою, зводиться до того, що «в момент рівнодення центр Сонця в своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор». У 2021 року весняне рівнодення настає 20 березня.

Говорячи простіше, в цей день Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, знаходиться в такому положенні по відношенню до світила, що сонячні промені, що несуть теплову енергію, падають прямо на екватор. Сонце переходить з південної півкулі в північну, і в ці дні у всіх країнах день майже рівний ночі.

Весняне і осіннє рівнодення вважаються астрономічним початком відповідних пір року. У День весняного рівнодення починається Новий рік у багатьох народів і народностей Землі: Іран, Афганістан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан – практично всі країни Великого шовкового шляху пов'язують початок нового року з цим явищем природи.

Павло Капельник

Павло Капельник

Народне свято Павло Капельник відзначається 20 березня 2021 року (дата за старим стилем - 7 березня). Православною церквою в цей день шанується ікона святої Богородиці «Споручниця грішних», а також пам'ять святих Павла Препростого і Павла Прусіадського, єпископа. «Капельник» – це стара назва березня. На честь нього і назване свято.

Традиції та обряди

З 20 березня відбувається зміна сезонів. Це виражається рясною відлигою та струмками снігу, що розтанув. З дахів зриваються цілі пласти снігу і великі бурульки або шматки льоду. У народі при цьому говорять, що це гріхи тяжкі падають на землю. Щоб уникнути спокуси зробити їх або попросити вибачення за вчинені гріхи, прийнято молитися іконі Богородиці «Споручниця грішних».

Що не можна робити сьогодні

Не можна в цей день думати про погане і концентруватися на негативі, інакше запрограмуєте на це своє майбутнє.

Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти, це призведе до руйнування відносин. Емоції гніву і агресія призведе до появи енергії руйнування в життя, тому їх слід уникати.

У цей день не можна забувати про минуле і про предків – краще в свято веселитися, зустрічати оновлення природи, ходити в гості і дарувати іншим позитивний настрій.

Народні прикмети

До ночі холоднішає – чекай заморозків.

Горизонт синього кольору – до швидкого тепла.

Бурульки на дахах висять довгі, значить, буде хороший льон.

Лід тримається, а вода тане, значить, рік буде неврожайним.

Побачити зяблика – до холоду, а жайворонка – до тепла.

Сон, який приснився в цей день, обов'язково збудеться через три роки.

Іменини

У п'ятницю, 20 березня, іменини відзначають Еміль, Павло, Ніл, Микола, Нестор, Лаврентій, Омелян, Євген, Василь, Оксана, Надія, Мотрона, Марія, Ксенія, Катаріна, Катерина, Євдокія, Антоніна, Ганна.