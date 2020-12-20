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    Суспільство

    20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Амвросія вважають одним з чотирьох впливових єпископів християнства - 20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Амвросія вважають одним з чотирьох впливових єпископів християнства

    У цей день не можна показувати свою перевагу над іншими і хвалитися

    Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.

    Міжнародний день солідарності людей

    Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

    Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

    День Амвросія 

    Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

    Амвросій прославився тим , що дав обітницю нестяжательства , вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.

    Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам , які він скоїв своєю молитвою.

    Традиції свята

    Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводилося, так і стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.

    Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.

    Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

    Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

    Народні прикмети

    • Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.
    • Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.
    • Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

    Що не можна робити

    • Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
    • Також у цей день не можна лихословити.
    • Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.
    • Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.
    • Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.
    • Не можна веселитися і співати пісень.
    Теги: церква свята традиції
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