20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна показувати свою перевагу над іншими і хвалитися

Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.

Міжнародний день солідарності людей

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

День Амвросія

Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Амвросій прославився тим , що дав обітницю нестяжательства , вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.

Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам , які він скоїв своєю молитвою.

Традиції свята

Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводилося, так і стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.

Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.

Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

Народні прикмети

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Що не можна робити