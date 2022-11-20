20 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони
Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу
20 листопада Україна відзначає цілий ряд свят: Всесвітній день дитини, День педіатра, День ресторану, святкування ікони Богородиці «Взграння», а також Федотов день.
Всесвітній день дитини
Всесвітній день дитини як свято було проголошено Генасамблеєю ООН в 1954 році.
Цей день присвяченій діяльності, яка спрямована на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. В день дитини по всій планеті проходять благодійні акції.
День педіатра
Щороку 20 листопада в світі святкується День педіатра. Свято міжнародного рівня було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН.
Багато країн світу беруть участь у різноманітних акціях та заходах. Метою свята є показати, наскільки дитяче здоров’я важливе для кожної людини на планеті.
День ресторану
Останнього місяця кожного сезону святкується День ресторану. Восени це – листопад. Традиційно святкування проводиться в третю суботу, яка припадає цьогоріч на 20 листопада. Ідея створення такого свята зародилася в 2011 році у Фінляндії. Група друзів давно мріяла про власний ресторанний бізнес, але коштів на його відкриття не вистачало. Тоді вони вирішили запропонувати ініціативу у соціальній мережі Facebook, яку швидко підхопили інші.
Суть свята – запросити до свого ресторану, кафе чи бару людей всього лише на один день. Подія відразу підкорила серця любителів вуличної їжі, тому найактивніше День ресторану святкують в Японії, Португалії, Італії, США.
Яке церковне свято
20 листопада – день святого Федота
Святкування на честь ікони Богородиці Взграння Немовля є дуже важливим християнським святом.
Ця ікона вважається помічницею під час пологів. До неї з молитвами звертаються люди, які мріють завести дитину.
Крім того, 20 листопада християни вшановують пам'ять про мученика Феодота.
Варто відзначити, що Федотов день також є народним святом.
Віруючі вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок в цей день прийнято займатися вишиванням і ткацтвом.
У народі Феодота називають «льодостав», тому що в цей день водойми починає покривати лід.
Раніше по льоду на воді в Федотів день ворожили на погоду.
Якщо в день Федота на дорозі була ожеледиця, це означало, що морози прийшли на довгий час.
Традиції та звичаї
В цей день на водоймах вставав лід, завдяки якому можна було приступити до підлідної риболовлі і їздити прямо по поверхні водойм. Селяни вважали, що лід, це не просто природне явище, але і дуже могутній дух, який бореться з водяним за владу на річці. Взимку всі водяні духи: водяниця, водяні, болотники і болотниця, ховалися на дні болота і річки в своїх палацах і спали до весни. Тому льодовому духу взимку приходила сила.
В цей день ще прийнято було годувати зимових птахів, особливо раділи появі зимородка, це означало, що зима нарешті повністю вступила в свої права. Вважалося, що спів зимородка на гілці перед вікном це на щастя.
Жінки пряли в цей день, але перед роботою зверталися з молитвами до Феодота, так як він вважався покровителем жіночого рукоділля.
За народним повір’ям, якщо вагітна буде вести себе доброзичливо, скромно і молитися в цей день, то дитина буде здоровою. Якщо ж буде їсти на бігу, то все життя дитина буде неспокійною. А якщо буде багато спати, то малюк стане дуже ледачим в майбутньому.
Народні прикмети
- Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
- Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.
- Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.
- Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час в молитві та роздумах про своє здоров’я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.
- Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.
- Не можна 20 листопада плести, але зате можна ткати і прясти.
- Галки 20 листопада кричать неспокійно – на наступний день варто очікувати снігопад.
Що не можна робити:
- Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.
- Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.
- Жінці, яка чекає народження немовлята не варто лінуватися та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і лінуватися, дитина буде такою ж ледачою.
Іменини
20 листопада свої іменини святкують люди з іменами: Єлизавета, Кирило, Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Микола, Павло, Федір.
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