20 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу

20 листопада Україна відзначає цілий ряд свят: Всесвітній день дитини, День педіатра, День ресторану, святкування ікони Богородиці «Взграння», а також Федотов день.

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Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини як свято було проголошено Генасамблеєю ООН в 1954 році.

Цей день присвяченій діяльності, яка спрямована на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. В день дитини по всій планеті проходять благодійні акції.

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День педіатра

Щороку 20 листопада в світі святкується День педіатра. Свято міжнародного рівня було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН.

Багато країн світу беруть участь у різноманітних акціях та заходах. Метою свята є показати, наскільки дитяче здоров’я важливе для кожної людини на планеті.

День ресторану

Останнього місяця кожного сезону святкується День ресторану. Восени це – листопад. Традиційно святкування проводиться в третю суботу, яка припадає цьогоріч на 20 листопада. Ідея створення такого свята зародилася в 2011 році у Фінляндії. Група друзів давно мріяла про власний ресторанний бізнес, але коштів на його відкриття не вистачало. Тоді вони вирішили запропонувати ініціативу у соціальній мережі Facebook, яку швидко підхопили інші.

Суть свята – запросити до свого ресторану, кафе чи бару людей всього лише на один день. Подія відразу підкорила серця любителів вуличної їжі, тому найактивніше День ресторану святкують в Японії, Португалії, Італії, США.

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Яке церковне свято

20 листопада – день святого Федота

Святкування на честь ікони Богородиці Взграння Немовля є дуже важливим християнським святом.

Ця ікона вважається помічницею під час пологів. До неї з молитвами звертаються люди, які мріють завести дитину.

Крім того, 20 листопада християни вшановують пам'ять про мученика Феодота.

Варто відзначити, що Федотов день також є народним святом.

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Віруючі вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок в цей день прийнято займатися вишиванням і ткацтвом.

У народі Феодота називають «льодостав», тому що в цей день водойми починає покривати лід.

Раніше по льоду на воді в Федотів день ворожили на погоду.

Якщо в день Федота на дорозі була ожеледиця, це означало, що морози прийшли на довгий час.

Традиції та звичаї

В цей день на водоймах вставав лід, завдяки якому можна було приступити до підлідної риболовлі і їздити прямо по поверхні водойм. Селяни вважали, що лід, це не просто природне явище, але і дуже могутній дух, який бореться з водяним за владу на річці. Взимку всі водяні духи: водяниця, водяні, болотники і болотниця, ховалися на дні болота і річки в своїх палацах і спали до весни. Тому льодовому духу взимку приходила сила.

В цей день ще прийнято було годувати зимових птахів, особливо раділи появі зимородка, це означало, що зима нарешті повністю вступила в свої права. Вважалося, що спів зимородка на гілці перед вікном це на щастя.

Жінки пряли в цей день, але перед роботою зверталися з молитвами до Феодота, так як він вважався покровителем жіночого рукоділля.

За народним повір’ям, якщо вагітна буде вести себе доброзичливо, скромно і молитися в цей день, то дитина буде здоровою. Якщо ж буде їсти на бігу, то все життя дитина буде неспокійною. А якщо буде багато спати, то малюк стане дуже ледачим в майбутньому.

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Народні прикмети

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.

Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Якщо жінка вагітна, то в цей день їй варто бути особливо доброзичливою і лагідною, проводити час в молитві та роздумах про своє здоров’я – тоді дитина буде здоровою і щасливою.

Все те, про що в цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.

Не можна 20 листопада плести, але зате можна ткати і прясти.

Галки 20 листопада кричать неспокійно – на наступний день варто очікувати снігопад.

Що не можна робити:

Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.

Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.

Жінці, яка чекає народження немовлята не варто лінуватися та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і лінуватися, дитина буде такою ж ледачою.

Іменини

20 листопада свої іменини святкують люди з іменами: Єлизавета, Кирило, Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Микола, Павло, Федір.