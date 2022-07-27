20-ті роковини Скнилівської трагедії: як це було

У Львові 27 липня у 20-ті роковини вшанують жертв Скнилівської трагедії під час трагедії

20 років тому 27 липня на військовому аеродромі Скнилів у Львові сталася катастрофа, яку називають наймасштабнішою на авіашоу в сучасній історії.

Літак Су-27, що виконував фігури найвищого пілотажу, несподівано став падати і врізався в натовп глядачів. Тоді загинули 77 людей, 28 із них – діти, понад 350 отримали поранення, у кількох людей діагностували психічні захворювання.

На авіашоу чекало все місто, по стовпах розклеювали листівки, люди домовлялися один із одним зустрітися там, побачити трюки в повітрі, випити кави чи пива. Родичі та знайомі з’їжджалися з усієї Львівської області.

Як це було

На авіашоу у Скнилові від «Українських Соколів» на літаку «Су-27УБ» виступали полковник Володимир Топонар і другий пілот полковник Юрій Єгоров. 27 липня 2002 року о 12-52 під час виконання фігури «коса петля з поворотом» літак опустився на критично низьку висоту і, зачепивши стабілізатором дерево, ударився об бетонне покриття, після чого, врізався у два літаки, які стояли на аеродромі, і, обертаючись навколо осі, впав у натовп глядачів. Екіпаж катапультував Єгоров за півтори секунди до першого удару об землю, а серед глядачів виявилось 77 загиблих (з них 28 дітей) і понад 500 поранених, 10 з яких залишились інвалідами.

Як показало подальше розслідування, незадовго до авіашоу підготовлений до нього «МіГ-29УБ» був замінений на «Су-27УБ», заправлений на три тони більшою кількістю пального, внаслідок чого Володимир Топонар неправильно оцінив вагу літака і допустив його небезпечне зближення із землею, недостатнє для набору висоти в критичний момент. З іншого боку були порушені правила проведення подібних заходів, які забороняли виконання польотів над територією, де знаходились глядачі.

Пілоти вижили: вони катапультувалися вже після контакту з землею. Згодом обидва відновлювали здоров’я після травм хребта, провівши близько двох місяців у військовому шпиталі одразу після катастрофи. Топонар отримав забій поперекового відділу хребта, Єгоров – компресійний перелом кількох хребців. Крім того, другий пілот Юрій Єгоров пізніше проходив стаціонарне лікування в неврологічному відділенні військового госпіталю у Вінниці.

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Хто винен

Перша офіційна версія Скнилівської трагедії була озвучена через півтора місяці – 6 вересня 2002 року: відхилення від польотного завдання і помилка в пілотуванні Су-27. Однак причини падіння літака обговорюють і досі. Серед версій експерти називають помилку в розрахунку висоти виконання трюків, відмову техніки, помилку пілотів і відсутність у них достатньої льотної практики, проблеми з організацією авіашоу і недостатнє фінансування Збройних сил України.

У день трагедії міністр оборони України Володимир Шкідченко подав у відставку, але її не прийняв тодішній президент Леонід Кучма. Зняли з посад головнокомандувача ВПС генерал-полковника Віктора Стрельникова і командувача 14-м авіаційним корпусом Сергія Онищенка.

Володимир Топонар (ліворуч), Юрій Яцюк (посередині) і Анатолій Третьяков під час судового засідання у справі катастрофи на авіашоу

Володимир Топонар (ліворуч), Юрій Яцюк (посередині) і Анатолій Третьяков під час судового засідання у справі катастрофи на авіашоу

На всіх, хто був причетний до організації авіашоу, завели кримінальні справи. Спочатку підозрюваних було 12, через три роки суд виправдав чотирьох генералів. Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років в’язниці (вийшов через 11 років), другий пілот Юрій Єгоров – 8 років (вийшов через 2,5 року), командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков – отримав 6 років ув’язнення (вийшов на волю в 2007-му), помічника керівника польотів, підполковника Юрія Яцюка засудили до 5 років (відсидів майже 3 роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних отримав 4 роки умовно. Жоден із засуджених своєї провини не визнав. Після Скнилівської трагедії пілотажна група «Українські соколи» була розформована, а авіашоу заборонили.