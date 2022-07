В аеропорту Лас-Вегаса зіткнулися два літаки: є загиблі (відео)

В аеропорту Північного Лас-Вегаса сталася автокатастрофа. За даними департаменту авіації округу Кларк, внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Північного Лас-Вегаса загинуло кілька людей. Про це пише 8newsnow з посиланням на поліцію.

Представник міжнародного аеропорту Гаррі Рід підтвердив, що зіткнулися два літаки.

За словами офіцера NLVPD Алекса Куеваса, близько полудня за місцевим часом надійшов дзвінок з приводу аварії.

#BREAKING: Two aircrafts collided at North Las Vegas Airport



#LasVegas #Nevada



Police have confirmed that two small aircrafts have collided in a air collision at the North Las Vegas airport. Four passengers where killed in the accident its currently under investigation pic.twitter.com/6DiVuWCyVp