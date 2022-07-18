В аеропорту Лас-Вегаса зіткнулися два літаки: є загиблі (відео)

На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих

В аеропорту Північного Лас-Вегаса сталася автокатастрофа. За даними департаменту авіації округу Кларк, внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Північного Лас-Вегаса загинуло кілька людей. Про це пише 8newsnow з посиланням на поліцію.

Представник міжнародного аеропорту Гаррі Рід підтвердив, що зіткнулися два літаки.

BREAKING: Two planes have collided at the North Las Vegas airport. pic.twitter.com/mUVcDK1PWK — Las Vegas Issues (@VegasIssues) July 17, 2022

За словами офіцера NLVPD Алекса Куеваса, близько полудня за місцевим часом надійшов дзвінок з приводу аварії.

#BREAKING: Two aircrafts collided at North Las Vegas Airport



#LasVegas #Nevada



Police have confirmed that two small aircrafts have collided in a air collision at the North Las Vegas airport. Four passengers where killed in the accident its currently under investigation pic.twitter.com/6DiVuWCyVp — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 17, 2022

Fox3 Now публікує кадри, як уламки літаків на території злітної смуги охоплені вогнем.

За даними Федерального авіаційного управління, зіткнулися легкомоторні літаки PIPER PA-46 та Cessna 172, коли готувалися до посадки. Piper впав в поле на схід від злітно-посадкової смуги, а Cessna – у водосховище.

Агентство повідомило, що на борту кожного літака було по дві людини.

На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.

Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.