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    Соціум

    В аеропорту Лас-Вегаса зіткнулися два літаки: є загиблі (відео)

    Одномоторний літак Piper PA-46 робив посадку, коли зіткнувся з літаком Cessna 172 - В аеропорту Лас-Вегаса зіткнулися два літаки: є загиблі (відео)
    Одномоторний літак Piper PA-46 робив посадку, коли зіткнувся з літаком Cessna 172
    фото: NLVPD

    На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих

    В аеропорту Північного Лас-Вегаса сталася автокатастрофа. За даними департаменту авіації округу Кларк, внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Північного Лас-Вегаса загинуло кілька людей. Про це пише 8newsnow з посиланням на поліцію.

    Представник міжнародного аеропорту Гаррі Рід підтвердив, що зіткнулися два літаки.

    За словами офіцера NLVPD Алекса Куеваса, близько полудня за місцевим часом надійшов дзвінок з приводу аварії.

    Fox3 Now публікує кадри, як уламки літаків на території злітної смуги охоплені вогнем.

    За даними Федерального авіаційного управління, зіткнулися легкомоторні літаки PIPER PA-46 та Cessna 172, коли готувалися до посадки. Piper впав в поле на схід від злітно-посадкової смуги, а Cessna – у водосховище.

    Агентство повідомило, що на борту кожного літака було по дві людини.

    На даний момент повідомляється про чотирьох загиблих.

    Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.

    Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

    Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

    Теги: США авіакатастрофа літак Twitter авіарейс
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    В аеропорту Лас-Вегаса зіткнулися два літаки: є загиблі (відео)