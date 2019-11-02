У Флориді під час авіашоу розбився літак



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Пілот був єдиною людиною на борту, і ніхто на землі не постраждав

Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот літака

В американському штаті Флорида під час авіашоу 1 листопада зазнав аварії літак Grumman OV-1 Mohawk, внаслідок чого загинув пілот.

Про це повідомив шериф округу Мартін Вільям Снайдер, пише CNN.

За його словами, пілот був єдиною людиною на борту, і ніхто на землі не постраждав.

«Ніхто нічого не міг би зробити (щоб врятувати пілота)», - сказав шериф, додавши, що пожежно-рятувальні працівники були на місці аварії «за хвилини».

На сторінці у Facebook Stuart Air Show організатори написали: «У нас стався інцидент із участю одного з наших літаків. Усі місцеві та федеральні агентства перебувають на місці та розслідують, щоб ми могли забезпечити безпеку нашого аерошоу перед тим, як продовжувати».

Зазначається, що 1 листопада був перший із трьох днів на авіашоу. Через аварію літака усі заходи у перший день скасували.

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