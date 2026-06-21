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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 21 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 червня в Україні відзначають Міжнародний день батька, а у світі – Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Міжнародний день скейтбордингу та Всесвітній день мотоцикліста. Цього дня також припадає літнє сонцестояння – найдовший день року в Північній півкулі. Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День батька

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку у третю неділю червня в Україні та багатьох країнах світу відзначають День батька – свято, покликане вшанувати роль чоловіка у вихованні дітей, формуванні сімейних цінностей та підтримці родини. У 2026 році ця дата припадає на 21 червня.

Дане свято покликане нагадати всім про важливість батьківської турботи, відповідальності та любові, а також є нагодою подякувати татам за підтримку, життєву мудрість і захист, які вони дарують своїм дітям протягом усього життя.

Ідея Дня батька виникла у США на початку ХХ століття завдяки Сонорі Смарт Додд, яка прагнула вшанувати свого батька, що самостійно виховав шістьох дітей після смерті дружини. Згодом свято набуло міжнародного масштабу та стало офіційним у десятках країн світу.

В Україні День батька офіційно запровадили у 2019 році указом президента, підтримавши світову традицію вшанування чоловіків, які щодня беруть на себе відповідальність за родину та майбутнє своїх дітей.

День українського ювелірного мистецтва

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

21 червня в Україні відзначають День українського ювелірного мистецтва, відомий також як День Пекторалі. Хоча свято поки не має офіційного державного статусу, саме його професійна спільнота вважає головною датою для вшанування українських ювелірів, майстрів, реставраторів та дослідників історичних коштовностей.

Дату обрали невипадково: 21 червня 1971 року український археолог Борис Мозолевський під час розкопок кургану Товста Могила на Дніпропетровщині знайшов знамениту золоту скіфську пектораль – одну з найцінніших археологічних знахідок ХХ століття та справжній символ української культурної спадщини.

Свято покликане нагадати про багатовікові традиції ювелірного мистецтва на українських землях, які сягають часів скіфів, античних міст Північного Причорномор’я та Київської Русі. Саме Україна подарувала світові унікальні зразки золотарства, що й сьогодні вражають рівнем майстерності та художньою досконалістю. У цей день ювелірні компанії, музеї та професійні об'єднання проводять тематичні виставки, презентації колекцій і культурні заходи, наголошуючи, що українське ювелірне мистецтво є не лише ремеслом, а й важливою частиною національної ідентичності та історії.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день йоги

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це глобальне свято було офіційно засноване Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році. Ініціатором виступив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який запропонував дату 21 червня як найдовший день у році, що має особливе символічне значення для багатьох народів. Мета свята – підвищити обізнаність суспільства про колосальну користь йоги для фізичного та ментального здоров'я людини, а також для гармонізації внутрішнього стану.

Всесвітній день гідрографії 

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Свято було започатковане Міжнародною гідрографічною організацією та офіційно схвалене ООН у 2005 році. Дата обрана на честь дня створення організації у 1921 році. Ця подія покликана привернути увагу до важливої роботи гідрографів, які забезпечують безпеку мореплавства, досліджують Світовий океан, складають навігаційні карти та захищають морське середовище.

Міжнародний день скейтбордингу

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Офіційне спортивне свято, яке з 2004 року організовує Міжнародна асоціація скейтборд-компаній (IASC). Цього дня скейтери по всьому світу залишають свої буденні справи, виходять на вулиці міст та збираються у скейт-парках для масових заїздів, змагань та популяризації цього видовищного екстремального спорту, який уже став олімпійською дисципліною.

Всесвітній день мотоцикліста

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

21 червня у світі відзначають Всесвітній день мотоцикліста – свято, присвячене мотоциклам, мотокультурі та мільйонам людей, для яких двоколісний транспорт є не лише засобом пересування, а й символом свободи, незалежності та пригод.

Дату започаткували завдяки міжнародній ініціативі «Ride to Work Day», яка виникла у 1992 році та закликала хоча б на один день пересісти з автомобіля на мотоцикл. Сьогодні свято покликане популяризувати мотоцикли як доступний, економний і більш екологічний вид транспорту, а також об’єднати байкерів з усього світу. До цієї дати традиційно проводять мотопробіги, ралі, фестивалі та благодійні акції, а самі мотоциклісти нагадують про важливість безпеки на дорогах і взаємоповаги між усіма учасниками дорожнього руху.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Юліана Тарсійського

21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 7

21 червня за новоюліанським календарем церква згадує святого мученика Юліана Тарсійського, який жив у III–IV століттях.

Він народився в Малій Азії, в місті Тарс, у знатній родині сенатора-язичника та благочестивої християнки. Після смерті батька мати виховала сина в глибокій християнській вірі, що згодом визначило його долю під час жорстоких гонінь на християн за часів римського імператора Діоклетіана.

У віці 18 років юнак відмовився принести жертву язичницьким ідолам, через що був заарештований. Протягом цілого року Юліана водили містами Кілікії, піддаючи жорстоким катуванням, щоб змусити зректися Христа, проте його віра залишалася непохитною. Бачачи незламність сина, його мати всюди йшла слідом, молитовно підтримуючи його духовні сили та благаючи не піддаватися на підступні вмовляння мучителів. Зрештою Юліана зашили в мішок із піском і отруйними зміями та кинули в море.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Грім гримить протяжно і довго – негода затягнеться на кілька днів.
  • Вранці на траві немає роси – варто чекати нічного дощу та зливи.
  • Ластівки літають низько над землею – незабаром почнеться дощ із сильним вітром.
  • Якщо липа зацвіла дуже рясно – осінь буде теплою і сухою, а зима – м'якою.

Що не можна робити 21 червня:

  • Не можна рубати дерева (особливо квітучу липу) – це вважалося накликанням бідності та нещастя.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним або подорожнім.
  • Не варто починати важливі справи чи фінансові операції у першій половині дня.
  • Не можна сваритися, конфліктувати та згадувати старі образи.

Історичні події

  • 524 рік до н.е. – за легендою, засновано Римський храм богині Вести.
  • 1582 рік – японський даймьо Ода Нобунаґа загинув під час інциденту в храмі Хонно-дзі.
  • 1633 рік – у Римі перед судом інквізиції постав Галілео Галілей за захист коперниканської геліоцентричної системи світу.
  • 1788 рік – Нью-Гемпшир став 9-м штатом США, затвердивши проєкт Конституції країни, після чого вона офіційно набрала чинності.
  • 1893 рік – на всесвітній виставці в Чикаго з'явилося перше в світі оглядове колесо («Чортове колесо»), створене інженером Джорджем Феррісом.
  • 1948 рік – фірма Columbia Records випустила першу довгограючу платівку (LP) на 33,3 оберти за хвилину, що здійснило революцію в музичній індустрії.
  • 1971 рік – під час розкопок кургану Товста Могила український археолог Борис Мозолевський знайшов унікальну скіфську золоту Пектораль.
  • 1982 рік – у Великій Британії принц Вільям отримав титул принца Уельського.
  • 2004 рік – космічний апарат SpaceShipOne здійснив перший приватний пілотований суборбітальний політ.
  • 2022 рік – Україна офіційно завершила заповнення другої частини опитувальника для вступу до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела святкують: Юліян, Георгій, Іван, Павло, Василь, Олександр, Дмитро, Марія, Олена, Ганна.

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Теги: Україна календар свята свято традиції релігія православна церква церква

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