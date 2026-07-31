Нафтопереробка в Рязані повністю стала: скільки триватиме ремонт

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії

Після атаки безпілотників Рязанський нафтопереробний завод призупинив переробку сирої нафти. За попередніми оцінками, зупинка роботи може тривати близько двох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, після позапланової зупинки підприємству потрібен час для відновлення виробництва: необхідно повторно запустити установки первинної та вторинної переробки, стабілізувати технологічні процеси та відновити нормативні характеристики продукції.

Завод, який належить російській компанії «Роснефть», є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни.

Потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 млн тонн переробки нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, частина з яких використовується для забезпечення потреб російської армії та оборонної промисловості.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу в Рязанській області РФ. За даними військових, після влучання на території підприємства виникла пожежа.

У Генштабі зазначили, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та виробляє паливо, яке, зокрема, використовується для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу та армії.