Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 серпня в церковному календарі – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, пам'ять семи мучеників Маккавеїв, Соломонії та Єлеазара. Початок Успенського посту

1 серпня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять семи мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара. Цього ж дня розпочинається Успенський піст. У народній традиції свято відоме як Медовий Спас, Маковій, Перший Спас або Спас на воді.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті семи святих мучеників Макавеїв

Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва фото 1

У цей же день церква згадує подвиг семи братів Макавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які постраждали за віру приблизно 166 року до Різдва Христового. Вони жили за часів правління сирійського царя Антіоха IV Епіфана, який намагався насильно нав'язати юдеям язичницькі звичаї та заборонити дотримання Божого Закону.

За біблійною книгою Маккавеїв, старозавітний книжник і законовчитель Єлеазар відмовився порушити закон і спожити заборонену їжу, хоча йому обіцяли зберегти життя. Незважаючи на похилий вік, він залишився непохитним у своїй вірі та прийняв мученицьку смерть, ставши прикладом мужності для молодших поколінь.

Після цього перед царем постали сім братів Маккавеїв разом зі своєю матір'ю Соломонією. Їх примушували зректися віри та порушити Закон Мойсея, однак кожен із братів відмовився виконати наказ правителя. За це вони зазнали жорстоких катувань і були страчені один за одним на очах у матері.

Соломонія не лише не схилила синів до зречення віри, а навпаки – підтримувала їх, закликаючи залишатися вірними Богові до кінця. Після загибелі всіх своїх дітей вона також померла, ставши символом материнської жертовності та духовної стійкості.

Подвиг Маккавеїв став одним із найвідоміших прикладів непохитної вірності Богові в історії Старого Завіту.

Початок Успенського посту

Свято відкриває двотижневий Успенський піст (у народі – Спасівка), який триває до 14 серпня (за новим стилем) і готує вірян до свята Успіння Богородиці.

Молитва дня

Молитва до Господа на Медовий Спас

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і Животворчого Хреста Твого захисти мене від усякого зла. Даруй моїй душі мир, моєму серцю віру, а моїй родині – здоров'я, любов і благословення. Допоможи пройти шлях Успенського посту з чистими думками, щирою молитвою та добрими справами. Навчи мене прощати, творити милосердя і жити за Твоєю святою волею.

Амінь.

Молитва до святих мучеників Маккавеїв

Святі мученики Маккавеї, праведна Соломоніє та мудрий Єлеазаре! Ви не зреклися Бога навіть перед смертю. Випросіть у Господа для нас міцну віру, духовну силу, терпіння у випробуваннях і мужність залишатися вірними Христові. Нехай ваш приклад надихає нас жити в правді, любові та надії.

Амінь.

Молитва на початок Успенського посту

Господи Всемилостивий, благослови мене на початок Успенського посту. Очисти моє серце від гріха, навчи стриманості, терпіння та любові до ближніх. Допоможи провести цей час у молитві, покаянні та добрих справах, щоб із чистою душею зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Амінь.

Саме ці молитви найбільше відповідають духовному змісту 1 серпня, адже цього дня Церква прославляє силу Животворчого Хреста, вшановує подвиг Маккавеїв і закликає вірян увійти в Успенський піст із молитвою, покаянням і духовним очищенням.

Народні вірування та прикмети

У цей день у православних храмах традиційно звершують мале освячення води, а також освячують перший мед нового врожаю, мак, лікарські трави та польові квіти.

Особливе місце займає «маковійчик» – святковий букет, до якого зазвичай входять:

  • мак – символ достатку та родинного благополуччя;
  • м'ята – символ миру й здоров'я;
  • чебрець – очищення та міцності;
  • полин – захист від усього лихого;
  • безсмертник – довголіття;
  • ромашка – чистота і доброта;
  • календула – здоров'я;
  • колосся пшениці або жита – добробут і достаток.

Після освячення такі букети традиційно зберігають удома біля ікон як символ Божого благословення.

До свята господині печуть пісні страви з медом і маком. Найвідомішими залишаються шулики (ламанці), макові пироги, рулети, булочки, медові пряники та інша домашня випічка.

  • Дощ цього дня – до холодної осені; також вважається, що наступного літа не буде лісових пожеж.
  • Спекотний і сонячний день – віщує теплу осінь та м'яку, комфортну зиму.
  • Сильний вітер – попереджає про майбутню сніжну та морозну зиму.
  • Тиха й ясна погода – обіцяє тривалу та суху осінь.
  • Похмурий день – провіщає довгу та сувору зиму.
  • Ластівки вже відлетіли – осінь настане зарано.

Що не можна робити

Головний зміст свята – молитва, вдячність Богові та духовне очищення. Церква закликає цього дня уникати злоби, заздрості, сварок, образ, лихослів'я та прагнення помсти.

Оскільки розпочинається Успенський піст, вірянам рекомендують провести день стримано, без гучних розваг і застіль. Народна традиція також радить не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, ділитися освяченим медом із близькими, сусідами та нужденними.

Поширеним народним повір'ям є й застереження не купатися після Маковія у відкритих водоймах.

Водночас Церква наголошує, що такі прикмети не належать до церковного вчення і мають винятково народне походження.

Читайте також:

Теги: свята свято Україна традиції релігія церква православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Познані та області проживає близько 170 тисяч українців
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
Найвужче місце Босфору становить лише 700 метрів завширшки
Туреччина 90 років не пускає НАТО в Чорне море: як це допомогло Україні
22 липня, 01:09
Депутати парламенту Молдови підтримали програму нового уряду Василя Тофана
Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан
21 липня, 23:40
Яке релігійне свято відзначається 17 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 липня 2026: традиції та молитва
16 липня, 22:00
Пєсков заявив про розбіжності з Азербайджаном через Україну
Пєсков заявив про політичний «ляпас» від Баку: до чого тут Україна
14 липня, 16:33
Діти народилися у 2009–2013 роках і на момент окупації перебували в державних закладах Криму
Суд у Страсбурзі розгляне справу про викрадення Росією дітей із Криму
12 липня, 07:45
Цього року лідери країн Альянсу збираються у Стамбулі
Саміт НАТО в Анкарі: які козирі мають Україна та Росія
7 липня, 11:09
Попри свою непоказність, квітки гніздівки живуть до двох місяців і виділяють ніжний медово-ванільний аромат, який ефективно приваблює комах
На Київщині розквітла унікальна орхідея, яка ховається під землею по 10 років (фото)
3 липня, 19:52
Андрій Сибіга може запропонувати союзникам включити до українського пантеону генерала армії УНР Марка Безручка
ЗМІ: Україна запропонує Польщі спільного героя для Пантеону
1 липня, 18:35

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва
Нафтопереробка в Рязані повністю стала: скільки триватиме ремонт
Нафтопереробка в Рязані повністю стала: скільки триватиме ремонт
425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців
425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців
«Да хранимо державие наше российское…». Ексмитрополит УПЦ МП проти Зеленського: завершилася судова епопея
«Да хранимо державие наше российское…». Ексмитрополит УПЦ МП проти Зеленського: завершилася судова епопея
Місячний посівний календар на серпень 2026 року: коли сіяти, садити та збирати врожай
Місячний посівний календар на серпень 2026 року: коли сіяти, садити та збирати врожай
У Хмельницькому пролунала серія вибухів: подробиці від влади
У Хмельницькому пролунала серія вибухів: подробиці від влади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua