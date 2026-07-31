Яке релігійне свято відзначається 1 серпня 2026: традиції та молитва

Свята 1 серпня в церковному календарі – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, пам'ять семи мучеників Маккавеїв, Соломонії та Єлеазара. Початок Успенського посту

1 серпня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять семи мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара. Цього ж дня розпочинається Успенський піст. У народній традиції свято відоме як Медовий Спас, Маковій, Перший Спас або Спас на воді.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті семи святих мучеників Макавеїв

У цей же день церква згадує подвиг семи братів Макавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які постраждали за віру приблизно 166 року до Різдва Христового. Вони жили за часів правління сирійського царя Антіоха IV Епіфана, який намагався насильно нав'язати юдеям язичницькі звичаї та заборонити дотримання Божого Закону.

За біблійною книгою Маккавеїв, старозавітний книжник і законовчитель Єлеазар відмовився порушити закон і спожити заборонену їжу, хоча йому обіцяли зберегти життя. Незважаючи на похилий вік, він залишився непохитним у своїй вірі та прийняв мученицьку смерть, ставши прикладом мужності для молодших поколінь.

Після цього перед царем постали сім братів Маккавеїв разом зі своєю матір'ю Соломонією. Їх примушували зректися віри та порушити Закон Мойсея, однак кожен із братів відмовився виконати наказ правителя. За це вони зазнали жорстоких катувань і були страчені один за одним на очах у матері.

Соломонія не лише не схилила синів до зречення віри, а навпаки – підтримувала їх, закликаючи залишатися вірними Богові до кінця. Після загибелі всіх своїх дітей вона також померла, ставши символом материнської жертовності та духовної стійкості.

Подвиг Маккавеїв став одним із найвідоміших прикладів непохитної вірності Богові в історії Старого Завіту.

Початок Успенського посту

Свято відкриває двотижневий Успенський піст (у народі – Спасівка), який триває до 14 серпня (за новим стилем) і готує вірян до свята Успіння Богородиці.

Молитва дня

Молитва до Господа на Медовий Спас

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і Животворчого Хреста Твого захисти мене від усякого зла. Даруй моїй душі мир, моєму серцю віру, а моїй родині – здоров'я, любов і благословення. Допоможи пройти шлях Успенського посту з чистими думками, щирою молитвою та добрими справами. Навчи мене прощати, творити милосердя і жити за Твоєю святою волею. Амінь.

Молитва до святих мучеників Маккавеїв

Святі мученики Маккавеї, праведна Соломоніє та мудрий Єлеазаре! Ви не зреклися Бога навіть перед смертю. Випросіть у Господа для нас міцну віру, духовну силу, терпіння у випробуваннях і мужність залишатися вірними Христові. Нехай ваш приклад надихає нас жити в правді, любові та надії. Амінь.

Молитва на початок Успенського посту

Господи Всемилостивий, благослови мене на початок Успенського посту. Очисти моє серце від гріха, навчи стриманості, терпіння та любові до ближніх. Допоможи провести цей час у молитві, покаянні та добрих справах, щоб із чистою душею зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці. Амінь.

Саме ці молитви найбільше відповідають духовному змісту 1 серпня, адже цього дня Церква прославляє силу Животворчого Хреста, вшановує подвиг Маккавеїв і закликає вірян увійти в Успенський піст із молитвою, покаянням і духовним очищенням.

Народні вірування та прикмети

У цей день у православних храмах традиційно звершують мале освячення води, а також освячують перший мед нового врожаю, мак, лікарські трави та польові квіти.

Особливе місце займає «маковійчик» – святковий букет, до якого зазвичай входять:

мак – символ достатку та родинного благополуччя;

м'ята – символ миру й здоров'я;

чебрець – очищення та міцності;

полин – захист від усього лихого;

безсмертник – довголіття;

ромашка – чистота і доброта;

календула – здоров'я;

колосся пшениці або жита – добробут і достаток.

Після освячення такі букети традиційно зберігають удома біля ікон як символ Божого благословення.

До свята господині печуть пісні страви з медом і маком. Найвідомішими залишаються шулики (ламанці), макові пироги, рулети, булочки, медові пряники та інша домашня випічка.

Дощ цього дня – до холодної осені; також вважається, що наступного літа не буде лісових пожеж.

Спекотний і сонячний день – віщує теплу осінь та м'яку, комфортну зиму.

Сильний вітер – попереджає про майбутню сніжну та морозну зиму.

Тиха й ясна погода – обіцяє тривалу та суху осінь.

Похмурий день – провіщає довгу та сувору зиму.

Ластівки вже відлетіли – осінь настане зарано.

Що не можна робити

Головний зміст свята – молитва, вдячність Богові та духовне очищення. Церква закликає цього дня уникати злоби, заздрості, сварок, образ, лихослів'я та прагнення помсти.

Оскільки розпочинається Успенський піст, вірянам рекомендують провести день стримано, без гучних розваг і застіль. Народна традиція також радить не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, ділитися освяченим медом із близькими, сусідами та нужденними.

Поширеним народним повір'ям є й застереження не купатися після Маковія у відкритих водоймах.

Водночас Церква наголошує, що такі прикмети не належать до церковного вчення і мають винятково народне походження.