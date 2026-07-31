«Да хранимо державие наше российское…». Ексмитрополит УПЦ МП проти Зеленського: завершилася судова епопея

Судова тяганина підсанкційного митрополита Іосифа тривали три роки

Велика Палата Верховного суду поставила крапку в «санкційній» епопеї щодо колишнього митрополита Роменського та Буринського УПЦ МП Іосифа (у миру – Олексій Маслєнніков). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

З літа 2023 року позов священнослужителя перебував на розгляді Верховного суду, а потім Великої Палати цього ж суду. Його адвокат добивався скасування двох указів президента Володимира Зеленського від 1 грудня 2022 року і 24 січня 2023 року, якими було запроваджені персоналі санкції РНБО проти митрополита Іосифа. Згідно з офіційними документами, до Олексія Маслєннікова застосовано 14 видів санкцій терміном на п’ять років.

дані: Державний реєстр санкцій

Захисник ієрарха наполягав у судах: його клієнт не належить до числа суб’єктів, щодо яких можуть бути застосовані обмежувальні заходи (відповідно до закону про санкції, визначено шість категорій осіб, до яких можуть бути застосовані санкції: іноземні держави; іноземні юридичні особи; юридичні особи, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента; іноземці; особи без громадянства; суб’єкти, які здійснюють терористичну діяльність).

Водночас у судах представники Служби безпеки України, які ініціювали перед РНБО накладення санкцій на митрополита Іосифа, у своїх аргументах використали посилання на висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ, яким підтверджено церковно-канонічний зв’язок з Російською православною церквою. Крім того, правоохоронці наголосили, що Маслєнніков має підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України і розпалювання релігійної ворожнечі, а також оголошений у розшук (попередньо відомо, що ієрарх залишився у Росії).

витяг із бази МВС

У матеріалах справи є посилання на відеоролик на Youtube, який пройшов відповідну судову лінгвістичну експертизу. Мова про божественну літургію, яка відбулася у Свято-Миколаївському монастирі (м. Верхотур’є Свердловської області РФ) 25 вересня 2022 року. На тому богослужінні був присутній тодішній митрополит Роменськийй та Буринський УПЦ МП Іосиф, який виголосив молитву за російську владу та армію: «Да хранимо державие наше российское, властей, воинство и народу ее».

У свою чергу Велика Палата Верховного суду, яка переглядала рішення суду нижчої інстанції у справі митрополита Іосифа, наголосила: у разі збройної агресії держава-жертва має не лише право, але й обов’язок перед своїми громадянами вжити всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки, життя та здоров’я населення, територіальної цілісності та суверенітету. Застосування санкцій як превентивного економічного інструменту захисту від загроз національній безпеці є легітимним засобом, що не суперечить міжнародному праву. Навпаки, такі заходи відповідають духу та букві Статуту ООН, який встановлює право держав на індивідуальну та колективну самооборону, вважає суд.

«Застосування санкцій до осіб, які мають зв`язки з Російською Федерацією, її структурами чи особами, навіть якщо ці особи формально не є російськими громадянами, є виправданим та необхідним заходом захисту національної безпеки України. Конкретизуючи мету застосування санкцій до позивача (Олексія Маслєннікова – «Главком»), можна дійти висновку, що вона полягає саме в запобіганні ризику використання релігійного авторитету та пов`язаних з ним майнових і соціальних ресурсів для поширення наративів, сумісних з ідеологічною підтримкою агресора, що в умовах воєнного стану становить реальну загрозу суспільній згуртованості та інформаційній безпеці держави», – ідеться у постанові Великої Палати Верховного суду.

Окремо Феміда пояснила, що запровадження санкцій державою проти митрополита Іосифа не є покаранням за вчинений злочин (виправдовування збройної агресії РФ проти України і розпалювання релігійної ворожнечі; у цій справі вироку поки немає). Натомість це має «виключно превентивний характер – обмеження можливості використання економічних ресурсів та майнового потенціалу для діяльності, яка може опосередковано сприяти або не протидіяти загрозам національній безпеці в умовах війни».

У підсумку Велика Палата Верховного суду залишила без змін рішення Верховного суду від 19 травня 2025 року у справі Олексія Маслєннікова проти президента Володимира Зеленського. Постанова суду набирає законної сили з дати її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», минулого року Верховний суд підтвердив законність припинення громадянства України колишньому митрополиту Роменському та Буринському УПЦ МП Іосифу (у миру – Олексій Маслєнніков). Під час дослідження матеріалів справи суд натрапив на сенсаційну розбіжність. Виявляється, що Олексій Маслєнніков, який народився 1978 року на території невизнаного Придністров’я і там же, у 1995 році отримав паспорт громадянина СРСР. Це відбулося чотири роки по тому, як Радянський союз припинив своє існування! Далі на підставі по суті фейкового паспорта СРСР Маслєнніков у серпні 1996 року став громадянином Росії. А у грудні 1996 року ще оформив громадянство України.

28 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський видав Указ про припинення громадянства України 13 церковнослужителям Московського патріархату. Серед них був і митрополит Іосиф (Маслєнніков).