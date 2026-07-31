425-й полк «Скеля» підтвердив паузу в наборі новобранців

Нове розпорядження забороняє направляти до цих підрозділів мобілізованих із ТЦК, військових із батальйонів резерву та переведених з інших частин

Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий нібито тимчасово призупинив поповнення штурмових полків Сухопутних військ новим особовим складом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

За словами одного зі співрозмовників видання, підрозділам заборонили приймати на службу військовослужбовців із батальйонів резерву, а також мобілізованих через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Інше джерело стверджує, що розпорядження набуло чинності 26 липня. За його словами, документ також тимчасово забороняє переведення військовослужбовців до штурмових полків з інших військових частин.

Водночас, як зазначають співрозмовники «Української правди», виняток зробили для військових, які самовільно залишили частину до 12 червня, але вирішили повернутися до служби. За їхніми словами, такі бійці й надалі можуть поновитися саме у штурмових полках.

В 425-й окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що з 26 липня поповнення підрозділу новобранцями тимчасово призупинено. Начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак пояснив, що причиною такого рішення стала перевірка, яку розпочав Генеральний штаб. «Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі», – додав він.

Нагадаємо, раніше Михайло Драпатий відсторонив від посади начальника штабу – заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича.

За словами Володимира Зеленського, Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність.