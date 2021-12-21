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    21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні відзначають свято любителі кросвордів - 21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні відзначають свято любителі кросвордів
    фото з відкритих джерел

    Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною

    Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, відзначається:

    • День зимового сонцестояння

    Ця доба відрізняється найменшою кількістю світлих годин. Також ніч є найдовшою за весь рік.

    • День народження кросворда

    Батьком цієї цікавої головоломки вважається Артур Вінн. Саме його кросворд вперше було опубліковано в газеті «Fun», що є недільним випуском New York Times. Це сталося 21 грудня 1913 року.

    • День дурниць

    • Всесвітній день оргазму

    • День ліхтарика

    Свято було створено тому, що це найкоротша доба за весь рік.

    Яке церковне свято

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    21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Свята жила в Римі наприкінці IV – на початку V століття. Юна дівчина з примусу пішла заміж за багатого вельможу. Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.

    Що не можна робити

    • 21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.
    • До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо не віддати борги.
    • Не можна, щоб будинок був брудним.

    Народні прикмети і традиції

    • 21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу
    • Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою
    • Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль
    • Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.
    • Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї. Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 21 грудня, іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.

    Теги: свята традиції
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    21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони