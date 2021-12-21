21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною

Сьогодні, у вівторок, 21 грудня, відзначається:

День зимового сонцестояння

Ця доба відрізняється найменшою кількістю світлих годин. Також ніч є найдовшою за весь рік.

День народження кросворда

Батьком цієї цікавої головоломки вважається Артур Вінн. Саме його кросворд вперше було опубліковано в газеті «Fun», що є недільним випуском New York Times. Це сталося 21 грудня 1913 року.

День дурниць

Всесвітній день оргазму

День ліхтарика

Свято було створено тому, що це найкоротша доба за весь рік.

Яке церковне свято

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Свята жила в Римі наприкінці IV – на початку V століття. Юна дівчина з примусу пішла заміж за багатого вельможу. Коли 374 року святителем стає Амвросій Медіоланський, Анфіса йде в його учениці. Прихильники аріанської єресі намагалися будь-якими способами відвернути християн від їхньої віри. Та Анфіса не здалася. Через це одного дня її було закатовано вогнем.

Що не можна робити

21 грудня все ще триває Різдвяний піст, а тому не можна вживати м’ясо, яйця, молоко.

До цього дня вважалося поганою прикметою не закінчити розпочату справу, особливо не віддати борги.

Не можна, щоб будинок був брудним.

Народні прикмети і традиції

21 грудня зранку цвірінькають синиці – вночі чекайте морозу

Якщо день морозний і тихий, то зима буде сніжною та м’якою

Птахи поховалися під дахом будинку – буде заметіль

Якщо почалася завірюха, то влітку чекайте багато опадів.

Також жінки обов’язково молилися святій Анфісі, щоб отримати сили під час випробувань, вирішити будь-які конфліктні ситуації в сім’ї. Цього дня варто почати нову справу, вона буде успішною.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 21 грудня, іменини відзначають Анфіса, Кирило, Вікторія і Сергій.



