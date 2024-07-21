21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто пліткувати і сваритися

21 липня відзначається День працівників металургійної і гірничодобувної галузі та Міжнародний день нездорової їжі. Віряни вшановують пам’ять преподобних Симеона й Івана.

День працівників металургійної та гірничодобувної галузі

Кожного року третьої липневої неділі Україна відзначає професійне свято День працівників металургійної та гірничодобувної галузі. Подію було започатковано 3 червня 1993 року.

Спочатку свято, яке веде свою історію з радянських часів, іменувалося «День металурга», але 27 червня 2006 президент України В.А. Ющенко підписав Указ N 584/2006, який наказував слова «День металурга» замінити словами «День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості».

Металургійна галузь вважається однією з найдавніших – перші металурги з’явились ще 5 тисяч років до н.ч. Металургійна діяльність полягає у видобутку металів з руд, гірнича – у видобуванні корисних копалин з надр Землі. Без функціонування цих промислових галузей неможливо уявити сучасне повсякденне життя, годі й казати про будівництво та промислові підприємства (заводи, фабрики тощо).

Міжнародний день нездорової їжі

Міжнародний день нездорової їжі щороку відзначається 21 липня і цього дня можна дозволити собі відійти від правил здорового харчування та побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним. Про походження свята немає конкретних фактів. Можна припустити, що це свято було вигадане людиною чи групою людей, які довгий час дотримувалися принципів здорового харчування та зрештою захотіли виділити єдиний день у році для того, аби згадати смак некорисної їжі без відчуття провини та відчутної шкоди для здоров’я.

Нездорову їжу часто називають «пустими калоріями». Вона навантажує наш організм надмірною кількістю жиру, цукру й солі, при цьому містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. Саме такими прийнято вважати цукерки, гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі та інші звабливі перекуси. Є багато інформації про шкідливість нездорової їжі, тож останнім часом дедалі більше людей виключають її зі свого раціону.

Яке сьогодні релігійне свято

21 липня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Симеон жив у VI столітті і народився в Едессі (сучасна Шанліурфа в Туреччині). Він відомий як Симеон Блаженний або Симеон Дивний через свій надзвичайний спосіб життя, який відрізнявся великою мірою аскетизму.

В юності Симеон залишив своє багате сімейне життя, щоб присвятити себе монашеським подвигам. Він прагнув уникнути спокус мирського життя, тому оселився в печері на віддаленому місці. Він жив дуже строго, уникаючи розкоші і комфорту, постійно молячись і постуючи. Його життя було сповнене чудес, зцілень і духовних прозрінь, що привертало до нього багато людей, які шукали його духовного керівництва.

Іван, як і Симеон, також був відомим аскетом, який жив у VI столітті. Він був учнем Симеона і супроводжував його в духовних подвигах. Іван, як і Симеон, відзначався суворим постом, молитвою та іншими аскетичними практиками. Він також мав дар зцілення і прозорливості, що залучало до нього багато людей.

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Що не можна робити цього дня

Не можна пліткувати і сваритися.

Не варто користуватися будь-якими гострими предметами.

Не варто залишати вдома немитий посуд.

Народні прикмети

Якщо йде злива, то осінь видасться затяжною.

Випав туман – чекайте на теплу погоду.

Дощить – чекайте на великий урожай грибів.

Холодна ніч – до ранньої зими.

Пам’ятні події 21 липня

365 – землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу – Александрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.

1542 – для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III заснував Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролював діяльність інквізиції.

1773 – Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1774 – підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.

1822 – створення Першої Мексиканської імперії.

1831 – коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1940 – новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.

1944 – Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.

1954 – підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 – американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін у рамках польоту «Apollo 11» виходять на поверхню Місяця.

1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Єфросинія, Февронія.