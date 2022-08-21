21 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто займатися домашніми клопотами

У неділю, 21 серпня, відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризм.

Також у цей день у Латвії – День незалежності, Марокко – День молоді, Аргентина – День дідуся.

Міжнародний день пам'яті і пам'яті жертв тероризму

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 72/165 (2017) проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам'яті та данини пам'яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.

Проголосивши Міжнародний день, присвячений жертвам, Генеральна Асамблея підтвердила, що заохочення та захист прав людини та верховенства права на національному рівні є пріоритетним; та міжнародні рівні необхідні для запобігання тероризму та боротьби з цим явищем.

Яке церковне свято

21 серпня Православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона-чудотворця, єпископа Критського.

За часів язичництва на Русі вважали, що 21 серпня гуляли сильні вітри, які виникали нібито з нізвідки і закручувалося з пилу, листочків і гілочок. «Вітри-вітрогони пил погнали по білому світу, заголосили по красну літа», - говорили предки. Вони вважали, що вітри починаються або закінчуються за велінням бога вітру Стрибога.

Після прийняття християнства на Русі свято залишилося, але вітер вже став сприйматися як «Божий подих». А оскільки 21 серпня згадували Мирона Критського, то слов'янське свято було перейменовано і отримав назву Мирон Вітродуй або Вітрогон.

В молоді роки Мирон Критський був сімейною людиною, займався землеробством. Він прославився своєю добротою, надавав допомогу всім, хто до нього звертався. Одного разу, заставши злодіїв на своєму току, святий допоміг їм підняти на плечі мішки з зерном. Великодушність Мирона засоромила злодіїв і вони стали вести праведне життя.

Критяни, які глибоко шанують святого, попросили його прийняти сан пресвітера в місті Равка, а пізніше обрали його єпископом Криту. Святитель отримав дар чудотворення.

Народні прикмети:

який Мирон, такий і січень;

якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша;

паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року;

якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка;

великий урожай ягід в лісі – до холодної зими;

горобина горить вогнем - до морозної зими;

негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа;

на Мирона Вітрогона опеньки і брусниця в лісі з'являються.

Що не рекомендується робити:

Не варто займатися домашніми клопотами;

Не можна будувати плани на далеке майбутнє;

Не можна мити в будинку підлоги. Вважається, що якщо почати мити підлогу, разом з брудом можна вимити щастя і достаток;

Не треба приймати важливих рішень, укладати угоди.

Іменини

Герман, Григорій, Омелян, Зосим, Касьян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.