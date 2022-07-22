22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід займатись важкою фізичною працею

У п'ятницю, 22 липня, у світі відзначають День боксу, День гамака та День мозку.

В цей день у Азербайджані - День національної преси, Таджикистан - День державної мови, Гамбія - День революції.

Яке церковне свято

Віряни, 22 липня, згадують пам'ять священномучеників Панкратія та Кирила.

Панкратій був єпископом і багато років керував сицілійським містом Тавроменія. Але одного разу під час повстання язичників Панкратія побили камінням і він помер від отриманих ран.

Також 22 липня згадують святого мученика Кирила, який служив єпископом під час правління імператора Максиміліана.

У 84 роки його привели на суд, де примушувати відректися від Христа. Однак Кирило не побажав поклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити.

Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Правда, зовсім скоро він знову був заарештований, і на це раз його стратили.

Міжнародний День боксу

Це свято відзначають з 2012 року.

Спортивним єдиноборством бокс став в 688 році до н.е., коли кулачні бої вперше було включено в програму античних Олімпійських ігор. У сучасному вигляді бокс зародився в Англії на початку 18 століття, а з відродженням олімпійського руху бокс також увійшов до списку олімпійських видів спорту – з 1920 року.

Всесвітній день мозку

У світі відзначають День мозку. Попри усі наукові відкриття та прогрес медицини, мозок та деякі процеси його роботи, залишаються загадкою і по сьогодні. Мозок – це свого роду командний центр, який забезпечує роботу усіх інших органів.

Свято засноване з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології. У цей день прийнято говорити про нові відкриття, обговорювати нові дослідження в цій області і так далі. Також в цей день звертають увагу на важливість профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з функціонуванням головного мозку.

Всесвітній День гамака

Щороку 22 липня всі любителі релаксу відзначають День гамака. У цей день ви можете по-справжньому розслабитися, гойдаючись в гамаку і відсвяткувати все, що пов'язано з відпочинком. Гамак є відмінним засобом для зняття стресу, а також він надає заколисуючий вплив на вестибулярний апарат.

Гамак винайдений американськими індіанцями задовго до відкриття Нового Світу іспанцями, принаймні було це тисячу років тому. Спочатку гамаки створювалися не для відпочинку та розваг, а для захисту від стихій і диких тварин на землі. Від індіанців технологія виготовлення гамака перейшла до європейців, які стали широко застосовувати його на кораблях в якості підвісних ліжок для членів команди. Було виявлено, що гамаки добре підходять для сну на кораблях, оскільки вони мають тенденцію зменшувати наслідки морської хвороби, від якої страждають моряки.

Сьогодні гамаки є улюбленою частиною дозвілля, особливо коли вони використовуються як зручне і комфортне місце для сну під час походів і кемпінгу. Гамак, який використовується для качання, сну або відпочинку, являє собою строп з тканини, мотузки або сітки, який підвішений між двома опорними точками, такими як стовпи або дерева.

Цілком очевидно, що відсвяткувати День гамака досить просто - просто повісьте гамак і заберіться в нього!

Народні прикмети на 22 липня:

Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.

На траві роса - не минути зливи.

Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.

Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.

Що не рекомендується робити 22 липня:

Відмовляти в допомозі.

Конфліктувати.

Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.

Не слід займатись важкою фізичною працею.

У кого іменини 22 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.