Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
Редакція намагалася отримати відомості про низку доплат Юлії Даниленко, які їй призначив голова Вінницької облради
За понад місяць головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голова обласної МСЕК №1 Юлія Даниленко не надала конкретної інформації щодо доплат та надбавок до своєї заробітної плати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні відповіді посадовців Вінниччини.
15 і 25 листопада «Главком» надіслав два інформаційні запити до Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голови Вінницької обласної ради Вячеслава Соколового. Видання цікавили конкретні суми доплат до зарплати керівниці медзакладу, які призначено розпорядженням голови ради від 19 червня 2024 року. Зокрема, Юлії Даниленко встановлено:
- посадовий оклад у розмірі 44,9% тарифної ставки працівників I тарифного розряду;
- доплату в межах робочого часу 0,25 ставки лікаря-терапевта, голови обласної МСЕК №1;
- надбавку за тривалість безперервної робити понад 5 років у розмірі 20% посадового окладу;
- надбавку за вислугу років у розмірі 30% посадового окладу;
- надбавку за складність та напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу.
Спочатку Даниленко повідомила, що у її закладі відбулися численні обшуки, а тому їй необхідно час (ще 20 днів) на пошук інформації та документів.
Після спливу додаткового часу виконувач обов’язків головлікаря Леся Мельничук констатувала: «… у зв’язку з процесом ліквідації установи, у тому числі проведення перевірок, підготувати відповідь на запит протягом терміну не є можливим».
Що стосується реакції облради на запит «Главкома», то заступник голови облради Ігор Івасюк переадресував його головлікарю Юлії Даниленко. Медикиня, як і у першому випадку, попросила ще 20 днів на відповідь, а потім надіслала коротке повідомлення: «… у зв’язку з процесом реорганізації установи, у тому числі проведення перевірок, надати відповідь на запит протягом п’ятиденного терміну не є можливим». При цьому пообіцяла надати відповідь «найближчим часом».
Як відомо, з кінця 2022 року Юлія Даниленко очолює Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи, а з квітня 2014 року є головою обласної МСЕК №1. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.
Як повідомляв «Главком», влада Вінниччини вирішила «розчинити» обласний центр медико-соціальної експертизи, приєднавши його до комунального закладу «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області».
Процес реорганізації давався важко. Проти виступила комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів обласної ради.
«Проєкт був підготовлений неналежним чином і містив низку помилок. Депутати були вимушені повернути його на доопрацювання. Непрофесійна підготовка проєкту рішення департаментом охорони здоров’я та реабілітації ОВА ставить під загрозу реалізацію політики держави в системі реформування МСЕК на Вінниччині», – сказано в офіційному повідомленні.
Питання щодо ліквідації МСЕК Вінниччини на пару тижнів зникло з проєкту порядку денного сесії облради. І лише за три дні до сесії його було включено до розгляду, а потім підтримано. Практично без суттєвих правок порівняно з тим варіантом, який розкритикувала депутатська комісія.
Після рішення сесії керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Юлія Даниленко має бути звільнена. Раніше «Главком» писав про цю медикиню: вона є офіційною мільйонеркою і входить у трійку найбагатших керівників обласних МСЕКів держави. Окрім посади глави обласного МСЕКу, яку вона обіймає з грудня 2022 року, Даниленко також є головою обласної МСЕК №1. Саме через цю структуру пройшов великий потік людей, що мають певний статус і вплив.
Нагадаємо, що 19 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій (сумновідомих МСЕКів). Відчуваючи наближення змін, влада на місцях почала діяти на випередження.
Частина областей, зокрема, Чернігівська, Львівська, Хмельницька, пішла шляхом ліквідації – припинення юридичної особи МСЕК. Водночас деякі області все ж вирішили не різати по-живому і приєднали МСЕК до інших комунальних установ. Цим шляхом пішла Вінницька обласна рада, яка є засновником обласного центру медико-соціальної експертизи.
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