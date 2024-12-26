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Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
Останні десять років Юлія Даниленко є головою обласної МСЕК №1 на Вінниччині
скріншот із відео

Редакція намагалася отримати відомості про низку доплат Юлії Даниленко, які їй призначив голова Вінницької облради

За понад місяць головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голова обласної МСЕК №1 Юлія Даниленко не надала конкретної інформації щодо доплат та надбавок до своєї заробітної плати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні відповіді посадовців Вінниччини.

15 і 25 листопада «Главком» надіслав два інформаційні запити до Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голови Вінницької обласної ради Вячеслава Соколового. Видання цікавили конкретні суми доплат до зарплати керівниці медзакладу, які призначено розпорядженням голови ради від 19 червня 2024 року. Зокрема, Юлії Даниленко встановлено:

  • посадовий оклад у розмірі 44,9% тарифної ставки працівників I тарифного розряду;
  • доплату в межах робочого часу 0,25 ставки лікаря-терапевта, голови обласної МСЕК №1;
  • надбавку за тривалість безперервної робити понад 5 років у розмірі 20% посадового окладу;
  • надбавку за вислугу років у розмірі 30% посадового окладу;
  • надбавку за складність та напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу.
У червні голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий призначив низку доплат і надбавок головлікарю обласного центру медико-соціальної експертизи Юлії Даниленко
У червні голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий призначив низку доплат і надбавок головлікарю обласного центру медико-соціальної експертизи Юлії Даниленко

Спочатку Даниленко повідомила, що у її закладі відбулися численні обшуки, а тому їй необхідно час (ще 20 днів) на пошук інформації та документів.

Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату фото 1

Після спливу додаткового часу виконувач обов’язків головлікаря Леся Мельничук констатувала: «… у зв’язку з процесом ліквідації установи, у тому числі проведення перевірок, підготувати відповідь на запит протягом терміну не є можливим».

Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату фото 2

Що стосується реакції облради на запит «Главкома», то заступник голови облради Ігор Івасюк переадресував його головлікарю Юлії Даниленко. Медикиня, як і у першому випадку, попросила ще 20 днів на відповідь, а потім надіслала коротке повідомлення: «… у зв’язку з процесом реорганізації установи, у тому числі проведення перевірок, надати відповідь на запит протягом п’ятиденного терміну не є можливим». При цьому пообіцяла надати відповідь «найближчим часом».

Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату фото 3

Як відомо, з кінця 2022 року Юлія Даниленко очолює Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи, а з квітня 2014 року є головою обласної МСЕК №1. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», влада Вінниччини вирішила «розчинити» обласний центр медико-соціальної експертизи, приєднавши його до комунального закладу «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області».

Процес реорганізації давався важко. Проти виступила комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів обласної ради.

«Проєкт був підготовлений неналежним чином і містив низку помилок. Депутати були вимушені повернути його на доопрацювання. Непрофесійна підготовка проєкту рішення департаментом охорони здоров’я та реабілітації ОВА ставить під загрозу реалізацію політики держави в системі реформування МСЕК на Вінниччині», – сказано в офіційному повідомленні.

Питання щодо ліквідації МСЕК Вінниччини на пару тижнів зникло з проєкту порядку денного сесії облради. І лише за три дні до сесії його було включено до розгляду, а потім підтримано. Практично без суттєвих правок порівняно з тим варіантом, який розкритикувала депутатська комісія.

Після рішення сесії керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Юлія Даниленко має бути звільнена. Раніше «Главком» писав про цю медикиню: вона є офіційною мільйонеркою і входить у трійку найбагатших керівників обласних МСЕКів держави. Окрім посади глави обласного МСЕКу, яку вона обіймає з грудня 2022 року, Даниленко також є головою обласної МСЕК №1. Саме через цю структуру пройшов великий потік людей, що мають певний статус і вплив.

Нагадаємо, що 19 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій (сумновідомих МСЕКів). Відчуваючи наближення змін, влада на місцях почала діяти на випередження.

Частина областей, зокрема, Чернігівська, Львівська, Хмельницька, пішла шляхом ліквідації – припинення юридичної особи МСЕК. Водночас деякі області все ж вирішили не різати по-живому і приєднали МСЕК до інших комунальних установ. Цим шляхом пішла Вінницька обласна рада, яка є засновником обласного центру медико-соціальної експертизи.

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Теги: війна гроші зарплата декларація МСЕК Вінниччина

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