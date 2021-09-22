22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Згідно з народними віруваннями, сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – треба накрити святковий стіл

Сьогодні, у середу, 22 вересня, у світі відзначають:

День осіннього рівнодення

День осіннього рівнодення – це день астрономічного початку осені. Маємо можливість спостерігати, що Сонце знаходиться під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Період, коли день стає коротшим за ніч, триває від дня осіннього до дня весняного рівнодення.

Всесвітній день без автомобіля

Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи.

День партизанської слави України

22 вересня 2001 року, в день 60-тої річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни, в країні вперше відзначався День партизанської слави, встановлений Указом Президента №1020/2001 від 30.10.2001.

День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час боровся з фашистами в тилу ворога.

Сьогодні ми згадуємо і про подвиг воїнів Української Повстанської Армії.

Всесвітній день захисту слонів

Всесвітній день носорога

Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ (хронічний мієлоїдний лейкоз)

День білого шоколаду

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахима та Анни. Праведним Анні та Йоахиму потрібно молитися у випадках безпліддя.

Батьки Богоматері – Йоахим із роду Давида і Анна з Назарета. Це подружжя було дуже побожне і милосердне. Але у них не було дітей. Одного разу, коли Йоахим приніс до церкви свої дари, священик не прийняв їх. Він сказав: раз Господь не благословляє дітьми, значить, він за щось сердиться на цього чоловіка.

Чоловіка дуже ранили ці слова. З церкви він пішов не додому, а в пустелю. Він вирішив, що буде молитися Господу про дитину, а якщо він не відповість, то йому нема чого буде повертатися додому.

Коли Анні розповіли про рішення її чоловіка, вона дуже засмутилася, бо вважала, що винна в бідах сім’ї. Вона теж стала молитися про послання дитини, обіцяючи віддати її до церкви. Як тільки вона вимовила ці слова, до неї з’явився ангел. Небесний посланець розповів, що скоро у Анни народиться дочка. Вона буде вищою від всіх земних жінок. Назвати її потрібно Марією. В ту ж мить інший ангел відвідав і Йоахима, несучи йому щасливу звістку. Старець повернувся додому.

Коли їхня дочка відзначила третій день народження, її дійсно віддали в храм. Через рік після цього святий Йоахим помер. Його дружина Анна пережила його на три роки.

Частина будинку, в якому жило святе подружжя, досі існує в Єрусалимі. На тому місці зведений монастир на честь святих.

Звичаї та традиції

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Народні прикмети

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Ожеледь 22 вересня – до дощу.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – треба накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня треба було докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовки тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини

У середу, 22 вересня, іменини відзначають Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.



