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    Суспільство

    21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

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    21 січня відзначають&nbsp;Міжнародний день обіймів - 21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
    21 січня відзначають Міжнародний день обіймів

    За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям

    Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів.

    Так, по всьому світу люди святкують оригінальне свято, яке присвячене обіймам. За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям.

    Психологи вважають, що під час ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

    Яке сьогодні релігійне свято

    21 січня православні віряни вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів Омеляна (Омеляна Зимового). У цей день говорять: В цей день прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.

    У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним
    • Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.
    • Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром
    • Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників.
    • Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди
    • Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги
    • Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати;
    • Не варто нині сваритися з рідними та близькими;
    • Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця;
    • Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 21 січня, іменини відзначають Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса.

    Теги: свята традиції
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