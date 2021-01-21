21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям

Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів.

Так, по всьому світу люди святкують оригінальне свято, яке присвячене обіймам. За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям.

Психологи вважають, що під час ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

Яке сьогодні релігійне свято

21 січня православні віряни вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів Омеляна (Омеляна Зимового). У цей день говорять: В цей день прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.

У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час.

Народні прикмети й традиції

Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним

Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.

Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром

Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників.

Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди

Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги

Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро

Що не можна робити сьогодні

Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати;

Не варто нині сваритися з рідними та близькими;

Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця;

Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.

Хто святкує день ангела

У четвер, 21 січня, іменини відзначають Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса.