21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям
Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів.
Так, по всьому світу люди святкують оригінальне свято, яке присвячене обіймам. За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям.
Психологи вважають, що під час ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.
Яке сьогодні релігійне свято
21 січня православні віряни вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів Омеляна (Омеляна Зимового). У цей день говорять: В цей день прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.
У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час.
Народні прикмети й традиції
- Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним
- Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.
- Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром
- Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників.
- Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди
- Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги
- Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро
Що не можна робити сьогодні
- Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати;
- Не варто нині сваритися з рідними та близькими;
- Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця;
- Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.
Хто святкує день ангела
У четвер, 21 січня, іменини відзначають Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса.