18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
18 жовтня – День працівників харчової промисловості України
Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями
Сьогодні відзначається День працівників харчової промисловості України. Це професійне свято встановлене в 1995 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок. Щорічно відзначається в третю неділю жовтня.
Також 18 жовтня у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми,
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.
Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.
Традиції та звичаї на 18 жовтня
- До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.
- Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.
- Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.
- Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.
- Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.
Народні прикмети на 18 жовтня:
- Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
- Безвітря обіцяє похолодання.
- Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
- Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
- На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
- Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
- Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
- Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
- Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
- Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.
Що не можна робити сьогодні
- У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.
- Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.
- Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.