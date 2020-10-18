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    Суспільство

    18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p><span>18 жовтня &ndash; День працівників харчової промисловості України</span><span><o:p></o:p></span></p> - 18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    18 жовтня – День працівників харчової промисловості України

    Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями

    Сьогодні відзначається День працівників харчової промисловості України. Це професійне свято встановлене в 1995 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок. Щорічно відзначається в третю неділю жовтня.

    Також 18 жовтня у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми,

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

    Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.

    Традиції та звичаї на 18 жовтня

    • До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.
    • Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.
    • Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.
    • Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.
    • Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.

    Народні прикмети на 18 жовтня:

    • Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
    • Безвітря обіцяє похолодання.
    • Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
    • Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
    • На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
    • Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
    • Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
    • Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
    • Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
    • Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.
    • Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.
    • Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.
    свята традиції
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