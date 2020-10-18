18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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18 жовтня – День працівників харчової промисловості України

Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями

Сьогодні відзначається День працівників харчової промисловості України. Це професійне свято встановлене в 1995 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок. Щорічно відзначається в третю неділю жовтня.

Також 18 жовтня у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми,

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя. Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.

Традиції та звичаї на 18 жовтня

До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.

Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.

Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.

Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.

Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.

Народні прикмети на 18 жовтня:

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.

Що не можна робити сьогодні