  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

    • Розсилка
    <span>Щорічно 23 грудня відзначають&nbsp;Всесвітній день сноуборду</span> - 23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
    Щорічно 23 грудня відзначають Всесвітній день сноуборду
    Фото: Action-Lab

    Якщо сьогодні погода ясна і безхмарна, то чекай морозів

    Сьогодні, 23 грудня, у світі відзначають Всесвітній день сноуборду, а віряни вшановують пам'ять Міни Красномовного.

    Яке сьогодні релігійне свято

    23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик в 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуане.

    Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

    Для суду над Міною був відправлений в Олександрію єпарх Гермоген, який бачачи стійкість віруючого під час тортур, сам повірив в Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав в Олександрію і особисто катував Мину, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де побудували гробницю, а потім базилік і притулок для паломників. Пізніше ці будови зруйнували араби.

    Згідно з переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися від очних недуг. Тому на Русі він шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.
    • Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.
    • Зірки мерехтять – до холоднечі.
    • Зірки яскраво горять – до холодів.
    • Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.
    • Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.
    • Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.
    • Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.
    • Пиво в бочках піниться – до снігу.
    • Хмари білі по небу пливуть – до морозів.
    • Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна займатись важкою роботою;
    • Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;
    • Не можна позичати гроші та речі;
    • Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу;
    • Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 23 грудня, іменини відзначають Євген, Івана, Іоанна, Стефана.

    Теги: церква свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies