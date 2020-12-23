23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

Якщо сьогодні погода ясна і безхмарна, то чекай морозів

Сьогодні, 23 грудня, у світі відзначають Всесвітній день сноуборду, а віряни вшановують пам'ять Міни Красномовного.

Яке сьогодні релігійне свято

23 грудня церква вшановує пам’ять Міни Красномовного – християнського святого, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття. З’явився на світ великомученик в 285 році на території Єгипту. Був воїном в місті Котуане.

Імператор Максиміліан відправив його з Афін в Олександрію з метою подавити християнське повстання. Однак Міна не став цього робити, і сам почав проповідувати віру в Єдиного Бога. Він був прекрасним оратором, завдяки чому звернув до Христа багатьох язичників.

Для суду над Міною був відправлений в Олександрію єпарх Гермоген, який бачачи стійкість віруючого під час тортур, сам повірив в Ісуса. Дізнавшись про те, що відбувається, імператор поїхав в Олександрію і особисто катував Мину, який все витримав і не зрікся віри, за що був страчений. Його тіло перевезли до Єгипту, де побудували гробницю, а потім базилік і притулок для паломників. Пізніше ці будови зруйнували араби.

Згідно з переказами, Міна прославився своїми цілительськими здібностями. Він допомагав людям позбутися від очних недуг. Тому на Русі він шанується як помічник у боротьбі із захворюваннями очей.

Народні прикмети й традиції

Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.

Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.

Зірки мерехтять – до холоднечі.

Зірки яскраво горять – до холодів.

Якщо зірки здаються менше, ніж зазвичай, то буде снігопад.

Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.

Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.

Якщо погода ясна і безхмарна, то чекай морозів.

Пиво в бочках піниться – до снігу.

Хмари білі по небу пливуть – до морозів.

Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

Що не можна робити сьогодні

Не можна займатись важкою роботою;

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;

Не можна позичати гроші та речі;

Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу;

Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.

Хто святкує день ангела

У середу, 23 грудня, іменини відзначають Євген, Івана, Іоанна, Стефана.