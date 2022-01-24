24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки

У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся та обрізати нігті

Сьогодні, у понеділок, 24 січня, відзначається:

День Служби зовнішньої розвідки України

Служба була створена Указом Президента України від 14 жовтня 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України. 1 грудня 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про Службу зовнішньої розвідки України». Згодом було прийнято рішення про святкування цього дня як професійного свята українських розвідників.

ООН у цей день відзначає Міжнародний день освіти

День пивної банки

Традиція зберігати пиво в алюмінієвій банці вперше з'явилася в 1935 році.

Міжнародний жіночий спортивний день

День компліментів

24 січня проводиться День компліментів. Прекрасна можливість сказати комусь щось позитивне. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Яке сьогодні релігійне свято

24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло».

У церковному календарі 24 січня – це день пам’яті двох святих на ім’я Феодосій. Віряни в цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.

Народні прикмети й традиції

Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.

Мороз – до пізнього посіву ярих.

Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.

Рідкісні хмари – до морозу.

Погода дня вказує, яким буде листопад.

Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.

Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.

Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.

Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.

Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.

Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.

Корова ногами трясе – до холодів.

Вівці б'ються між собою – до вітру.

У овець шерсть мокра – до дощового року.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна позичати гроші.

Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.

Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло.