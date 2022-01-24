24 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся та обрізати нігті
Сьогодні, у понеділок, 24 січня, відзначається:
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День Служби зовнішньої розвідки України
Служба була створена Указом Президента України від 14 жовтня 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України. 1 грудня 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про Службу зовнішньої розвідки України». Згодом було прийнято рішення про святкування цього дня як професійного свята українських розвідників.
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ООН у цей день відзначає Міжнародний день освіти
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День пивної банки
Традиція зберігати пиво в алюмінієвій банці вперше з'явилася в 1935 році.
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Міжнародний жіночий спортивний день
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День компліментів
24 січня проводиться День компліментів. Прекрасна можливість сказати комусь щось позитивне. Ці січневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
Яке сьогодні релігійне свято
24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Феодосієве тепло».
У церковному календарі 24 січня – це день пам’яті двох святих на ім’я Феодосій. Віряни в цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.
Народні прикмети й традиції
- Відлига в цей день віщує ранню і затяжну весну.
- Мороз – до пізнього посіву ярих.
- Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
- Рідкісні хмари – до морозу.
- Погода дня вказує, яким буде листопад.
- Якщо собака скиглить, а кішка бурчить, то скоро захворіє господар або господиня будинку.
- Чужа кішка у двір зайшла – чекай звістки про смерть.
- Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
- Сніг з ранку – до тріскучих морозів, які не скоро пройдуть.
- Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
- Вівці голосно бекають, неспокійно поводяться і збиваються в кут – до негоди.
- Корова ногами трясе – до холодів.
- Вівці б'ються між собою – до вітру.
- У овець шерсть мокра – до дощового року.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна позичати гроші.
- Також не можна сьогодні стригти волосся та обрізати нігті. Хто нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
- Ще 24 січня не бажано виходити на вулицю вдосвіта.
Хто святкує день ангела
У понеділок, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло.