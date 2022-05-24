24 травня: події, традиції, заборони і прикмети

У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив

Сьогодні, у вівторок, 24 травня, триває 90 день повномасштабної війни з РФ.

Також цього дні відзначається:

День слов’янської писемності і культури

Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. 24 травня православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

Брати були православними ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі. Слов’янська писемність була створена в IX столітті, приблизно 862 року.

Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

Європейський День Парків

Всесвітній день обізнаності про шизофренію

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.

У народі його прозвали Мокрим — по-перше, за співзвучністю з ім’ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі.

Намагалися в цей день не працювати, тому що вірили, що тоді град поб’є посіви. Щоб град припинився, у вікно викидали помело. А коли пішов дощ, то намагалися вимокнути під ним, щоб волосся було красивим.

У народі відзначають Арини капусниці, на Русі висаджували огірки і капусту, цим процесом займалися виключно жінки.

Що не можна сьогодні робити

У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив.

Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Також у цей день не варто довго перебувати на вулиці.

Народні прикмети

Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.

Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.

Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.

Туман на Мокія – до дощового літа.

Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.

Кінь гривою трясе – до дощу.

Спекотна і суха погода – до посушливого літа.

Іменини

24 травня іменини відзначають Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.