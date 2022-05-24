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    24 травня: події, традиції, заборони і прикмети

    Сьогодні &ndash; святих рівноапостольних Кирила і Мефодія - 24 травня: події, традиції, заборони і прикмети
    Сьогодні – святих рівноапостольних Кирила і Мефодія
    фото з відкритих джерел

    У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив

    Сьогодні, у вівторок, 24 травня, триває 90 день повномасштабної війни з РФ.

    Також цього дні відзначається:

    • День слов’янської писемності і культури

    Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. 24 травня православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

    Брати були православними ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі. Слов’янська писемність була створена в IX столітті, приблизно 862 року.

    Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій.

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    Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

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    Яке сьогодні релігійне свято

    За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.

    У народі його прозвали Мокрим — по-перше, за співзвучністю з ім’ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі.

    Намагалися в цей день не працювати, тому що вірили, що тоді град поб’є посіви. Щоб град припинився, у вікно викидали помело. А коли пішов дощ, то намагалися вимокнути під ним, щоб волосся було красивим.

    У народі відзначають Арини капусниці, на Русі висаджували огірки і капусту, цим процесом займалися виключно жінки.

    Що не можна сьогодні робити

    • У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив.
    • Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.
    • Також у цей день не варто довго перебувати на вулиці.

    Народні прикмети

    • Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.
    • Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.
    • Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.
    • Туман на Мокія – до дощового літа.
    • Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
    • Кінь гривою трясе – до дощу.
    • Спекотна і суха погода – до посушливого літа.

    Іменини

    24 травня іменини відзначають Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.

    Теги: росія окупанти церква війна православна церква Україна традиції окупація дощ літо кирилиця #stoprussia
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    24 травня: події, традиції, заборони і прикмети