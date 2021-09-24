24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки»
Сьогодні, 24 вересня, у світі відзначають Міжнародний день караванника. У православній церкві 24 вересня вшановується пам'ять святого Федори Олександрійської, яка, згідно з історичними даними, жила в V столітті.
В народі є приказка «Прийшла Федора – замочи хвоста», яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.
Міжнародний день караванника
Свято відзначають караванопровідники й інші учасники транспортних колон і суднових караванів, далекобійники, команди торгових суден і екіпажі кораблів ескорту. За дату свята обрали 24 вересня - день народження відомого британського мореплавця і навігатора 16-17 століть Вільяма Адамса.
Його вважають першим європейцем, який досяг берегів Японії. Після свого морського походу в 1597-1600 роках Вільям Адамс прожив в Японії 20 років, зігравши велику роль у розвитку торговельних відносин Японії з Англією і Голландією.
Яке релігійне свято
24 вересня Православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської.
У північних регіонах в цей час буває вже досить холодно, тому в народі говорили: «Федорини вечірки – третя зустріч осені». У південних же регіонах помічали: «На Федору літо закінчується, а осінь починається».
Однак бабине літо не завжди дотягувало до цього дня. Іноді і до його приходу вже стояла холодна і сира погода.
У році дві Федори – осіння (24 вересня) і зимова (12 січня), одна – з брудом, інша – з морозом.
До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.
У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви із капусти.
24 вересня: традиції і звичаї дня
У народному календарі на житіє святої Федори немає і натяку. День її пам’яті був наповнений суто мирським змістом у вигляді прикмет і прислів’їв, пов’язаних з погодою.
«Федора – замочи хвости» – образна назва дня, яке вказує на те, що до кінця вересня всі частіше йдуть дощі і на вулиці стає сиро.
До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Звідси і вираз «Федори-обдери»: хліб, що залишився на корені, пропадає (оббивається, обсипається).
У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом рубали капусту, з якої потім готували різноманітні страви (варили борщ, тушили, робили салат, начинку для пиріжків і вареників та ін.).
Що можна робити 24 вересня
- Щоб шлюб був щасливим, молодій сім’ї в цей день потрібно з’їсти страву з капусти.
- Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.
Що не можна робити в цей день:
- Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.
- На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.
- Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.
- На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.
Прикмети 24 вересня:
- Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.
- Бджоли літають – до пізньої зими.
- На Федору літо закінчується, осінь починається.
- На Федору чорний бруд всі шляхи-дороги розквасив.
- Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета
- Якщо людина народилася в день 24 вересня, то в якості талісманів їй підходять олівін і аквамарин.
Іменини:
Імениниють цього дщня святкуГерман, Дмитро, Сергій, Силуан,Тедора, Федора