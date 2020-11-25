25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який, згідно з історичними даними, жив на території Олександрії в VI-VII ст.

Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом.

Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.

Народні прикмети на 25 листопада

Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги

Ще не похолодало – весна буде ранньою

Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки

Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом

Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде

Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою

Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі

Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна давати у борг.

Хто святкує день ангела

У середу, 25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.