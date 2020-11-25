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    Суспільство

    25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками - 25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

    Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

    Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який, згідно з історичними даними, жив на території Олександрії в VI-VII ст.

    Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом.

    Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.

    Народні прикмети на 25 листопада

    • Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги
    • Ще не похолодало – весна буде ранньою
    • Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки
    • Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом
    • Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде
    • Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою
    • Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі
    • Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна
    • Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
    • Не можна виходити з дому без потреби;
    • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;
    • Не можна давати у борг.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл. 

    Теги: свята домашнє насильство традиції
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