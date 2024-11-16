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У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку
Вночі ворожі БпЛА атакували столицю
Фото: КМВА

Росіяни в черговий раз запустили дрони по столиці України

Вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багато поверхівку в Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

«Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил рф в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон. Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає», – зазначив Попко.

Також в КМВА заявили, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, тривога у Києві тривала майже три години.

 

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Теги: Київ війна Україна безпілотник тривога дрон

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