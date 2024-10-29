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Кучма розказав, що він тепер думає про Януковича

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кучма розказав, що він тепер думає про Януковича
Кучма висловитися про Януковича та його долю
фото: Президентський фонд Леоніда Кучми

«Я сказав би йому лише ті слова, які посоромився сказати в цьому інтерв’ю»

Другий президент України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма вважає, що свого часу у Віктора Януковича справді був потенціал послужити країні, однак замість цього він «обрав ненажерливість, а потім кровожерливість, зраду і ганьбу». Про це Кучма сказав в інтерв’ю «Інтерфаксу».

На прохання журналіста висловитися про Януковича та його долю Кучма сказав:  «Я міг би відповісти, що про Януковича я взагалі не думаю. А якщо думаю – то таке, що в інтерв’ю для поважної агенції говорити не можна. І це було б правдою. Здається, за всі ці роки я взагалі не сказав у медіа ані слова про Януковича. Думаю, це через те, що неприємно говорити про розчарування такої сили та такого рівня. Справа не в тому, що було очарування – ні, не було. Справа в тому, що в Януковича справді був потенціал послужити країні, замість чого він обрав ненажерливість, а потім кровожерливість, зраду і ганьбу».

Другий президент України зазначив, що Янукович став для нього розчаруванням задовго до цього. «Я знав, на що він здатен, ще з днів Майдану. Ще тоді я зрозумів, що у нашій важкій розмові віч-на-віч він не почув моїх слів, що жодна влада не варта того, щоб пролити за неї кров мирних співгромадян. Те, що для мене було аксіомою, для нього – лише звуком», – пригадав Кучма.

На запитання журналіста, чи мав експрезидент контакти з Януковичем або його командою вже після його втечі або після повномасштабного вторгнення, Кучма відповів: «Я не дуже розумію, кого ви маєте на увазі під командою Януковича. Якщо колишніх регіоналів, які залишилися в Україні – звичайно, за ці роки я контактував і зустрічався з багатьма з них. Якщо ви про найближче оточення Януковича, яке втікло з ним – то ні, з жодним. Звичайно, як і з самим Януковичем. Якби зустрівся – сказав би йому лише ті слова, які посоромився сказати в цьому інтерв’ю».

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма заявив, що всупереч поширеній думці, він не підтримував Віктора Януковича на виборах і для цього були вагомі причини.

До слова, Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним главою держави високі.

Також Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ. За його словами, війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться. 

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Теги: Віктор Янукович Леонід Кучма Україна президент

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