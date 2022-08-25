25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік

Сьогодні, 25 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія, а у світі відзначають День примирливого поцілунку. Ще 25 серпня – день народження операційної системи Linux.

День поцілунків і примирення (National Kiss and Make Up Day)

фото з відкритих джерел

Це американське свято, засноване звичайною громадянкою цієї країни – Жаклін Мілгейт з міста Хілтон (Нью-Йорк, США).

Згідно з її розумінням, в цей день варто помиритися зі своєю половинкою, другом, родичем. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 25 серпня вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити, які відповідно доводилися один одному племінником і дядьком. Аникита за часів правління імператора Діоклетіана займав пост військового сановника в Никодима (приблизно III-IV ст.). Одного разу Аникити виступив проти імператора, коли той розставив зброю кари на міській площі для залякування прихильників християнської віри.

Імператор настільки розгнівався, що повелів піддати Аникіту різним мукам. Потім його кинули на поживу до диких левів, але навіть після цього Аникита залишився живим і неушкодженим. Безліч тортур пройшов Аникита, але Господь залишав його живим. В цей же час Фотій з’явився до імператора і зажадав відпустити Аникиту, за що також був підданий тортурам. Обох помістили до в’язниці, а потім засудили до спалення в печі.

Мученики самостійно пішли в палаюче полум’я і для багатьох стали тим знаменням, яке дозволило звернутися в християнську віру. Цікаво, що, згідно з легендою, тіла мучеників не були вражені вогнем навіть після смерті. Саме тому, багато язичників, які були присутні при страті, повірили в Бога.

День народження операційної системи Linux

фото з відкритих джерел

Відкриття належить фінському студенту Лінусу Торвальдсу. Підсумкова вартість проекту склала приблизно $1,4 млрд. Але й до цього дня розробники вкладають у Linux величезні кошти, що дозволяє системі активно розвиватися. Linux – поняття загальне, під цією назвою об'єднано безліч операційних систем з категорії Unix, пов'язаних однойменним ядром.

Вони можуть перебувати як у відкритому, так і в закритому доступі, а поширюються, як правило, безкоштовно. Linux має величезну популярність: лідирує на ринках найбільш потужних комп'ютерів (97%), інтернет-сервісів (60%) та смартфонів (частка Android дорівнює 85%).

Народні прикмети та традиції:

Іній вранці – буде добрий врожай озимих наступного року.

Дощитиме – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів у лісах.

Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.

Кішка довго миється – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 25 серпня:

Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов’язково піти на службу.

Іменини

25 серпня День ангела імені відзначають: Фотій, Аникити.