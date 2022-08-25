Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
25 серпня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Аникіти і Фотія
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік

Сьогодні, 25 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Аникити та Фотія, а у світі відзначають День примирливого поцілунку. Ще 25 серпня – день народження операційної системи Linux.

День поцілунків і примирення (National Kiss and Make Up Day)

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Це американське свято, засноване звичайною громадянкою цієї країни – Жаклін Мілгейт з міста Хілтон (Нью-Йорк, США).

Згідно з її розумінням, в цей день варто помиритися зі своєю половинкою, другом, родичем. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку.

Яке сьогодні релігійне свято

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

У церкві 25 серпня вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити, які відповідно доводилися один одному племінником і дядьком. Аникита за часів правління імператора Діоклетіана займав пост військового сановника в Никодима (приблизно III-IV ст.). Одного разу Аникити виступив проти імператора, коли той розставив зброю кари на міській площі для залякування прихильників християнської віри.

Імператор настільки розгнівався, що повелів піддати Аникіту різним мукам. Потім його кинули на поживу до диких левів, але навіть після цього Аникита залишився живим і неушкодженим. Безліч тортур пройшов Аникита, але Господь залишав його живим. В цей же час Фотій з’явився до імператора і зажадав відпустити Аникиту, за що також був підданий тортурам. Обох помістили до в’язниці, а потім засудили до спалення в печі.

Мученики самостійно пішли в палаюче полум’я і для багатьох стали тим знаменням, яке дозволило звернутися в християнську віру. Цікаво, що, згідно з легендою, тіла мучеників не були вражені вогнем навіть після смерті. Саме тому, багато язичників, які були присутні при страті, повірили в Бога.

День народження операційної системи Linux

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Відкриття належить фінському студенту Лінусу Торвальдсу. Підсумкова вартість проекту склала приблизно $1,4 млрд. Але й до цього дня розробники вкладають у Linux величезні кошти, що дозволяє системі активно розвиватися. Linux – поняття загальне, під цією назвою об'єднано безліч операційних систем з категорії Unix, пов'язаних однойменним ядром.

Вони можуть перебувати як у відкритому, так і в закритому доступі, а поширюються, як правило, безкоштовно. Linux має величезну популярність: лідирує на ринках найбільш потужних комп'ютерів (97%), інтернет-сервісів (60%) та смартфонів (частка Android дорівнює 85%).

Народні прикмети та традиції:

  • Іній вранці – буде добрий врожай озимих наступного року.
  • Дощитиме – бабине літо буде коротким.
  • Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів у лісах.
  • Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.
  • Кішка довго миється – до тепла.
  • Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 25 серпня:

  • Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.
  • Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.
  • Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов’язково піти на службу.

Іменини

25 серпня День ангела імені відзначають: Фотій, Аникити.

Читайте також: Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Теги: традиції свято США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незламні воїни вкотре наголосили, що битимуться до Перемоги України
Бійці «Азову» потужно привітали українців зі святом Незалежності (відео)
Вчора, 18:39
Сьогодні в храмах освячують фрукти
Яблучний Спас або Преображення Господнє. Церква пояснила значення свята
19 серпня, 10:04
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Вчора, 03:39

Суспільство

25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові
Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування
Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування
«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів
«Бавовна» у Криму: оприлюднено карту місць вибухів
Вони тримають Україну. Фото захисників, які розчулюють до сліз
Вони тримають Україну. Фото захисників, які розчулюють до сліз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
71K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
65K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
57K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
56K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
55K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ

Новини

Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Вчора, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
23 серпня, 18:23

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту